日経225先物：1日22時＝210円安、4万9090円
1日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比210円安の4万9090円と急落。日経平均株価の現物終値4万9303.28円に対しては213.28円安。出来高は3485枚となっている。
TOPIX先物期近は3324.5ポイントと前日比8.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は13.83ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49090 -210 3485
日経225mini 49100 -200 70534
TOPIX先物 3324.5 -8.5 4266
JPX日経400先物 29895 -55 425
グロース指数先物 675 -1 354
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
