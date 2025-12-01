　1日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比210円安の4万9090円と急落。日経平均株価の現物終値4万9303.28円に対しては213.28円安。出来高は3485枚となっている。

　TOPIX先物期近は3324.5ポイントと前日比8.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は13.83ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49090　　　　　-210　　　　3485
日経225mini 　　　　　　 49100　　　　　-200　　　 70534
TOPIX先物 　　　　　　　3324.5　　　　　-8.5　　　　4266
JPX日経400先物　　　　　 29895　　　　　 -55　　　　 425
グロース指数先物　　　　　 675　　　　　　-1　　　　 354
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース