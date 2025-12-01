大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の群馬グリーンウイングスは1日（月）、アウトサイドヒッターのタントウイー・ジャンティが「SEA GAMES Thailand 2025（2025年東南アジア競技大会）」のバレーボール女子ベトナム代表に選出されたことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

12月9日（火）～16日（火）にタイで開催される2025年の東南アジア競技大会。同大会にタントウイーが出場することとなった。

ベトナム出身のタントウイーはタイリーグでの優勝経験を持ち、過去には日本のV.LEAGUE WOMENでプレーした経験も。2019年はデンソーエアリービーズ、2021年にはPFUブルーキャッツ（現・PFUブルーキャッツ石川かほく）に所属していた。ベトナム代表としてアジア選手権にも出場し、アンダーカテゴリーでは数々の個人賞を受賞している。2025年7月に群馬への入団を発表し、今季はここまでSVリーグ女子のレギュラーシーズン15試合でベンチ入り。246得点を獲得している。

なお、タントウイーは東南アジア競技大会への出場に伴い、12月6日（土）と7日（日）に行われるSVリーグ女子第9節のヴィクトリーナ姫路戦と、12月11日（木）から開催される令和7年度皇后杯全日本バレーボール選手権大会ファイナルラウンドには帯同しない。