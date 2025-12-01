シンガー・ソングライターのあいみょんさんが11月30日にメジャーデビュー9周年を迎え、10周年イヤーに突入。ベリーショートにイメチェンした姿をSNSに公開し、話題になっています。



11月30日にメジャーデビューから9周年を迎え、10周年イヤーに突入したあいみょんさん。10周年企画として、いまだにミュージックビデオ化されていないメジャーデビュー後の楽曲の中から、ミュージックビデオを作ってほしい楽曲をリクエストできる特別企画がスタート。多くのリクエストがあった楽曲1曲のミュージックビデオが、新たに制作される予定です。ほかにも、あいみょんさんの直筆メッセージやこれまでの10年間活動を振り返るコンテンツが展開されています。

また、新ビジュアルも公開。10周年のロゴと共に、長い髪をバッサリと切った新しいあいみょんさんを見ることができます。

■ロング→ベリーショート イメチェンした姿に「かわいい！」

あいみょんさんは30日、自身のXを更新し、「メジャーデビュー9周年 みんなお祝いしてくれてありがとう！ 楽しく続けられていることに感謝です」とファンに感謝を伝えました。

続けて、「髪切った！ 気合いで見慣れてぇ」とバッサリ切った髪に触れ、「しゃー、10年目とつにゅー！ これからもよろしくー！！」とコメントしました。

SNSでは、「9周年おめでとう！」と祝福の声や「髪びっくり！」「ショートかわいい！」などイメチェンについてのコメントが多く上がっていました。