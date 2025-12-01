食感気になるーーッッ！！【ローソン】マニアが食べた「新作スイーツ」をチェック

注目スイーツが続々と登場する【ローソン】に、またもや見逃せない「新作スイーツ」がお目見え。今回新たに発売されたスイーツは、新感覚の食感がポイントになっているようです。そこで今回は、ローソンで発売中の食感が気になる新作スイーツを紹介します。

見た目はベイクドながら食べるとレアな新食感

11月3日に発売された「生ベイクドショコラチーズケーキ」は、しっとり濃密なベイクド感とふんわりとしたレア食感が楽しめるのが特徴。実食した@oyatsu_panponさんによると「口に入れた際はふわっと、口の中で溶けていくとねっとり濃厚な口当たり」とのこと。食感だけでなく、カカオ分62%のクーベルチュールチョコレートを使用した本格的な味わいも注目ポイントです。

ショコラとの食べ比べも楽しい

ショコラ味と共に発売された「生ベイクドチーズケーキ」は、チーズケーキ生地にバニラシードを加え、バニラの甘味とコクも感じられそうです。@sujiemonさんも「しっとり・濃厚・コクを網羅してる」とコメントしており、濃厚かつ爽やかなチーズの酸味と旨味がギュッと詰まった味わいが楽しめるかも。

ふわふわシフォンと濃厚チョコクリーム

関東甲信越エリア限定の「Uchi Café × Tops監修 チョコレートクリームシフォン」は、ひと口サイズのシフォンケーキに【トップス】のチョコレートケーキをイメージしたクリームを添えた、贅沢感のあるスイーツです。@nyancoromochi_sweets_blogさんによると「ふわふわのチョコシフォンとコクのあるチョコクリーム」とのことで、その相性が気になるところ。

どこもかしこもお芋づくし！

「焼き芋のもち食感ロール」は、生地にもクリームにもさつま芋を使った、お芋だらけのロールケーキ。もちもちとした食感でおなじみのロールケーキ生地に、お芋風味のホイップクリームとお芋餡を合わせているため、口いっぱいにお芋の甘さが広がるはず。@sujiemonさんによると「生地の中にダイスカットの焼き芋が入っていてシャキシャキとした食感が特徴」なんだとか。いつもとは異なる生地の食感も楽しめそうです。

【ローソン】の「新作スイーツ」は、どれも味にも食感にも興味を引かれるものばかり。チーズケーキ、シフォンケーキ、ロールケーキとタイプも異なるスイーツが揃っているので、ぜひ気になる商品の食感を確かめてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@sujiemon様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる