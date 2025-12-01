【明治安田J1リーグ】横浜F・マリノス 3ー1 セレッソ大阪（11月30日／日産スタジアム）

【映像】警告に値？「微妙な接触」の瞬間

セレッソ大阪のDF郄橋仁胡が、2枚目のイエローカードで退場処分。厳しすぎる判定への不満や叱咤激励など、ファンからは様々な声が噴出した。

J1リーグ第37節でC大阪は横浜F・マリノスに1−3に敗戦。痛恨だったのが、1−2で迎えた64分のワンシーンだった。

横浜FMが右サイドから攻め込み、DF加藤蓮がFW植中朝日にボールを預けてワンツーで抜け出そうとした。これにC大阪の郄橋が対応し、駆け上がる加藤に身体をぶつけて阻止を図る。その瞬間、郄橋が加藤の顎から胸あたりに肘を当てて倒してしまう。主審はすぐにホイッスルを吹き、2枚目のイエローカードとレッドカードを提示して退場を命じた。

スタジアムが騒然とする中、郄橋は判定に納得できない様子。目を見開いて猛抗議し、そこにチームメイトも集まってくる。MF柴山昌也はジェスチャーでVARでの確認を要求し、主将のMF田中駿汰もコミュニケーションを取ったが判定は覆らず。郄橋は首を横に振り、首を傾げながらピッチを後にした。OFR（オン・フィールド・レビュー）による確認も行われなかった。

解説・松原良香氏は「これどうしましたかね。よくわからなかったですけど。肘を顎にぶつけに行った部分ですかね。ただ、郄橋とすると、イエローカードをもらっていて1−2のビハインドという中だったので、やはり気をつけないといけないプレーだったことは間違いないと思います」とコメントした。

「反省して次に活かそう」の声も

この一部始終にはサッカーファンも注目。SNSでは「イエローどころかファウルかどうかも怪しい」「腕伸ばした時に肘が顔に当たってるように見えるっちゃ見える。でも実際には胸っぽいから、イエローは厳しいかなー」「2枚目の判定が厳しすぎた」「2枚目のイエロー可哀想すぎる」「納得できない…」「彼自身にもちょっと軽率なところがあるとは正直思ったけど、せやかて審判のジャッジ基準があんなんでええんかとも思った…」「なんか厳しい感じもしたけど」など判定の厳しさを指摘する声が目立った。

また、郄橋はまだ20歳だけに「反省して次に活かそう」「仁胡ちゃん、これも学びや」と励ます声もあれば、前半終了間際の警告が遅延行為だっただけに「仁胡は1枚目がまじもったいなかった」「前半の安いイエローの結果だから自業自得だな」「前半のいらんイエローが仇になってもうた」など批判的な声もあった。

結局、数的不利になってしまったC大阪は、90＋6分にもカウンターから失点。1−3で横浜FMに敗れた。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）

