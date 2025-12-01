花冷え。が、新作EP『HOT TOPIC』を2026年1月28日にリリースする。

同情報は、全23公演のヨーロッパツアー『HANABIE. EU & UK TOUR 2025』の最終公演、スペイン マドリードのMon Madridにて発表されたものだ。

同ツアーは2025年10月末から約1カ月をかけて、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、ポーランド、オランダ、オーストリア、チェコなど欧州各国を巡る、過去最大動員規模のヘッドライナーツアー。マドリードを含む17都市でソールドアウトを記録し、累計2万5千人を動員した。

同EPは、“ジャパンカルチャーの発信”をコンセプトに掲げ、ラウドロック／メタルコアを基盤としながらも、予測不能な展開、ポップな要素、鋭利なシャウトが混在する、バンドの世界観を凝縮した作品。花冷え。らしい、ヘヴィさとキャッチーさが詰まっている。

アメリカ シカゴの『Lollapalooza 2024』出演や、ドイツの『Wacken Open Air 2025』など、海外フェス、ヘッドライナーツアーで経験を重ねてきた彼女たちの“今”が詰まった1枚となっている。

さらに、2026年2月からは国内ツアー、3月からは全21公演におよぶNORTH AMERICAヘッドライナーツアーも開催予定。また、福岡DRUM LOGOS公演を皮切りに国内5都市を巡る『花冷え。「もしかして！今年こそジャパンTour 2026」』のチケットは、ファミリーマート先行が12月2日23時59分まで受付中だ。

なお、同EPの収録内容などの詳細は後日発表予定となっている。

