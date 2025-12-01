れんの新曲「懸想歌」が、12月11日より放送のドラマ『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』（MBS）のオープニング主題歌に決定。また、同曲を使用した予告映像も公開となった。

本ドラマは、大学寮で暮らす空野かける（藤原大祐）と、盲目ながら前向きに生きる冬月小春（永瀬莉子）の出会いから始まる純愛物語。小春の“花火をあげたい”という夢をきっかけに距離を縮めていく二人の切なくも温かなストーリーが展開される。

本楽曲についてれんは「主人公の『空野かける』が抱く『冬月小春』を想う気持ちをラブレターとして送るイメージで制作しました。」とし、「しかし、小春は盲目でラブレターは読めない。だからこそ歌で気持ちを伝えられると考え、『懸想歌』というタイトルをつけました。」とコメントしている。

なおれんは、12月に東京 ヒューリックホール東京でのアコースティックワンマンライブに加え、初の韓国ワンマンライブの開催も控えている。詳細はSNSにて。

