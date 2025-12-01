¿ûÅÄ¾Úö¡¢¡É¸Þ´¶¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿EP¡ØSENSATION CIRCLE¡Ù¥ê¥êー¥¹¡¡¼ýÏ¿¶Ê¸ø³«¡õÍ½Ìó³«»Ï
¡¡¿ûÅÄ¾Úö¤¬2026Ç¯1·î14Æü¤ËEP¡ØSENSATION CIRCLE¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¡Ö¸Þ´¶¡×¤ò¼´¤Ë¼«¸ÊÉ½¸½¤ÎÆâÂ¦¤ØÇ÷¤Ã¤¿¼«¿È½é¤Î¥ªー¥ë¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹EP¡£¡È´¶¤¸¤ë¤³¤È¡áÀ¸¤¤ë¤³¤È¡É¤È¤¤¤¦º¬¸»Åª¤Ê¥Æー¥Þ¤ò¡¢¿ûÅÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ê¿¨¤ê¤È±Ô¤µ¤Ç²»¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¡¢¡ÖWater¡×¡ÊÂèÏ»´¶¡Ë¡¢¡ÖSensation Season¡×¡Ê¿¨³Ð¡Ë¡¢¡Öuniverse¡×¡ÊÄ°³Ð¡Ë¡¢¡ÖI¡Çm in shock!!¡×¡ÊÌ£³Ð¡Ë¡¢¡Ö³¼¹ü¤ÏÍÙ¤ë¡×¡ÊÓÌ³Ð¡Ë¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ï°Ëâ¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¡Ê»ë³Ð¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¸Þ´¶¡Ü¡ÈÂèÏ»´¶¡É¤Ç±ß´Ä¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿Á´6¶Ê¡£
¡¡¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¥Ø¥¤¡ÊDr¡Ë¡¢±ÛÃÒ½Ó²ð¡ÊBa¡Ë¡¢À¾ÅÄ½¤Âç¡ÊGt¡Ë¡¢¹©Æ£Âó¿Í¡ÊKey/¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¥ë¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë