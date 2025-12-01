26Ç¯½Õ¥¢¥Ë¥á¡Ö¾å°ËÆá¤Ü¤¿¤ó¡×¤ÎÉñÂæ¤Ïºë¶Ì¡¡¡Ö¤¢¤Î²Ö¡×¡Ö¤é¤¡ù¤¹¤¿¡×¡Ö¥ä¥Þ¥Î¥¹¥¹¥á¡×¤â...¿ô¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¡Úºë¶Ì¤¬ÉñÂæ¤ÎÆó¼¡¸µ¤Þ¤È¤á¡Û
2026Ç¯4·î¤«¤éTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤Î¡Ö¾å°ËÆá¤Ü¤¿¤ó¡¢¿ì¤Ø¤ë»Ñ¤ÏÉ´¹ç¤Î²Ö¡×¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¾å°ËÆá¡Ê¤«¤ß¤¤¤Ê¡Ë¤Ü¤¿¤ó¤¬¡¢Âç³Ø¤ÎÎÀÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ª¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥Ï¥Þ¥Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤À¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©ÃáÉã»Ô¡£¤¹¤Ç¤ËÀ»ÃÏ½äÎé¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÌ¡²è¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¡£
ÃáÉã»Ô¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤ÎÆü¸«¤¿²Ö¤ÎÌ¾Á°¤òËÍÃ£¤Ï¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦¤¢¤Î²Ö¡Ë¡¢¡Ö¿´¤¬¶«¤Ó¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦¤³¤³¤µ¤±¡Ë¡¢¡Ö¶õ¤ÎÀÄ¤µ¤òÃÎ¤ë¿Í¤è¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦¶õÀÄ¡Ë¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ë¥áÀ»ÃÏ¤ÎÄêÈÖ¡£¤Ê¤ó¤¿¤Ã¤Æ¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÃáÉã»°Éôºî¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ï¡Ö¤é¤¡ù¤¹¤¿¡×¤ä¡Ö¥ä¥Þ¥Î¥¹¥¹¥á¡×¤Ê¤É¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¢¤Ã¤Æ......¡£¤½¤ó¤Êºë¶Ì¤¬ÉñÂæ¤ÎºîÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¾å°ËÆá¤Ü¤¿¤ó¡¢¿ì¤Ø¤ë»Ñ¤ÏÉ´¹ç¤Î²Ö
Æó½½ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦¾å°ËÆá¤Ü¤¿¤ó¤Ï¿ì¤¦¤È¾¯¤·ÂçÃÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë°ì¸À¤ò...?
¤³¤ì¤¬ÎáÏÂ¤Î"ÆÉ¤à¥¢¥ë¥³¡¼¥ë"¡£ ¾å°ËÆá¤Ü¤¿¤ó¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤Þ¤·¤ç¡£
¼ç¤ÊÉñÂæ¤ÏÃáÉã»Ô¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¥ì¡¼¥«¥ó!
Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤Êü²Ý¸å¤Î¶µ¼¼¡£²«ºª»þ¤Î¤â¤È»¦¿Í»ö·ï¸½¾ì¡£¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î»ëÀþ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌë¤Î¤ªÉ÷Ï¤¾ì¡£¼¿¹õ¤Î±ðÈ±¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤Æ¡£
¤½¤¦¡¢ÎîÅª¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¤¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Î»Ò¤ÏÎî´¶¾¯½÷¡£
¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ÎÉñÂæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÁð²Ã»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛæÆ¤ó¤Çºë¶Ì
¡Ø¥Ñ¥¿¥ê¥í¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëËâÌëÊö±û¤ÎÅÁÀâ¤ÎÌ¾ºî......¤¤¤äÌÂºî¡¢¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡×¡£
¶áÇ¯Twitter¤Ç¡¢¤½¤Î¶²¤ë¤Ù¤ºë¶Ì¥Ç¥£¥¹¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤ï¤¯¡¢¡Öºë¶Ì¤«¤éÅìµþ¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤ÏÄÌ¹Ô¼ê·Á¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Ï»°±Û¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ºë¶Ì¸©Ì±¤ÎÌ´¡×
¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°åÌ³¼¼¤ÏÅÔÌ±¤Î¤â¤Î¡×¡Öºë¶Ì¸©Ì±¤Ë¤Ï¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤ÎÁð¤ò¿©¤ï¤»¤Æ¤ª¤±! ¡×......¡£
¼¹É®Åö»þ¡¢ºë¶Ìºß½»¤À¤Ã¤¿ËâÌëÊö±û»á¤Î¼ÂÂÎ¸³¤¬¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê! ?
¡ÚÌ¡²è¡Û°¡¿Í
¡Ö°¡¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤½¤ÎÀ¸Êª¤Ï¡Ö»à¤Ê¤Ê¤¤¡×¡£¹â¹»À¸¡¦±Ê°æ·½¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç»à¤Ì¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÀ¸¤ÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Èà¤¬°¡¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£·½¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯´Ä¶¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¿Í´Ö¤¿¤Á¤«¤éÆ¨¤²ÏÇ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Í§¿Í¤Î¥«¥¤¤Ï¡¢¶±¤¨¤ë·½¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¿ÍÎ¤¤òÎ¥¤ì¤Æ»³¤ÎÃæ¤ËÆ¨¤²¹þ¤ó¤À¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ë¿Í´Ö¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ë°¡¿Í¤¿¤Á¤¬ÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¡½¡½Èà¤Ï²¿¤ÈÀï¤¤¡¢Ã¯¤ÈÀ¸¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©
¼ç¿Í¸ø¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤ÏÆþ´Ö»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤µ¤è¤Ê¤é»ä¤Î¥¯¥é¥Þ¡¼
Ãæ³Ø»þÂåµ±¤¯¤³¤È¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¥¦¥¤¥ó¥°¡¢¼þËÉ¡Ê¤¹¤ª¤¦¡Ë¤¹¤ß¤ì¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÁ¾»ÖºêÎÐ¡Ê¤½¤·¤¶¤¡¦¤ß¤É¤ê¡Ë¤«¤éÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡Ö°ì½ï¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¡¢°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤µ¤»¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡£
¤½¤ó¤Ê¿¿Ùõ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¼þËÉ¤¬½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ï......¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸ÄÀË¤«¤ÊÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢º£Êª¸ì¤ÎËë¤¬³«¤¯!!
¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤ÎÄÌ¤¦ÏÏÀÄÆî¹â¹»¤Ï¡¢ÏÏ»Ô¤Î¸øÎ©¹â¹»¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£
¡ÚÌ¡²è¡Ûµå±Ó
Ãæ³Ø»þÂå¡¢1²óÀïÉé¤±ÌîµåÉô¤ÎÅê¼ê¤À¤Ã¤¿ÉðÅÄ±Ó¿¼¡£Êá¼ê¤¬Êá¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖËâµå¡×¤Ø¤Î¸å²ù¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢¿Ê³Ø¤·¤¿¹â¹»¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¤ÏÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î»³ºê¼îÉ±¡£
¤«¤Ä¤Æ¸ò¤ï¤·¤¿ÌóÂ«¡¢ºÆ¤ÓÌÜ³Ð¤á¤ëÌîµå¤Ø¤Î¾ðÇ®...Çòµå¤ËÎø¤¹¤ë¾¯½÷Ã£¤ÎÊª¸ì¡¢³«Ëë¡ª
ÉñÂæ¤Ï¡¢±ÛÃ«»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û»ä¤òµå¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ!
ÃÏÌ£¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤ÉáÄÌ¤Î½÷¤Î»Ò¡¦Ìî¸¶¥¿¥Þ¤Ï¡¢¹â¹»Æþ³Ø½éÆü¤ËÇ®¤¤Ìîµå¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Î¥±¥ó¥«¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£ºë¶Ì¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦À¾Éð¥ì¥ª¥Ê¤ÈÊ¡²¬¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦Âç±É½Õ»Ò¤ËÌµÍýÌðÍýµå¾ì¤ØÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¡¢ÌîµåÃÎ¼±£°¤Ê¥¿¥Þ¤Î±¿Ì¿¤ä¤¤¤«¤Ë¡ª¡©
¼ç¤ÊÉñÂæ¤Ï½êÂô»Ô¼þÊÕ¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤Þ¤Ã¤¹¤°Â©¤ò¤¹¤Ã¤Æ¡£¡ÁÄ«²âËÌ¹â¹»ÊüÁ÷Éô¡Á
Æâ¸þÅª¤Ê²¬Â¼ô£¤È¼Ò¸òÅª¤Ê¼Ä²¬²ÖÎë¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ê2¿Í¤Î¾¯½÷¤¬½Ð²ñ¤¦»þ¡¢"ÊüÁ÷Éô"¤òÉñÂæ¤ËÊª¸ì¤ÏÆ°¤½Ð¤¹...
ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡¢ÊüÁ÷Éô¤ÎÂç²ñ¡ÖN¥³¥ó¡×¤ÇÆüËÜ°ì¡ª¡©
...¤È¤³¤í¤ÇN¥³¥ó¤Ã¤Æ¡©¡¡ÊüÁ÷Éô¤ÎÂç²ñ¤Ã¤Æ²¿¤¹¤ë¤Î¡©
½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤ÎÊ¸²½·ÏÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ³«Ëë¡ª¡ª
¼ç¤ÊÉñÂæ¤ÏÄ«²â»Ô¡£
¡Ú¾®Àâ¡Ûºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¾®¹¾¸Í¤´¤Ï¤ó¡¡¤¿¤Ì¤¿©Æ²¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡ª
Àî±Û¤Î³°¤ì¤Ë¤¢¤ëÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÄê¿©²°¡Ö¤¿¤Ì¤¿©Æ²¡×¡£°ì¸«Íê¤ê¤Ê¤¤ÀÄÇ¯Å¹¼ç¤¬ºî¤ë"¾®¹¾¸Í¤´¤Ï¤ó"¤Ï¡¢¿©¤Ù¤¿¿Í¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÉ¾È½¤Ç......¡©
¿´¤âÂÎ¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¡¢¾®¹¾¸Í¤ÎÄê¿©²°¤µ¤óÊª¸ì¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¹Í¤¨¤ë¸¤
´°àú¤ò¼«Éé¤¹¤ë¥â¥Æ¥â¥ÆÊÔ½¸Ä¹¡¦ÂçÌç»ûÊ¸º¸±ÒÌç¡Ê¤Ö¤ó¤¶¤¨¤â¤ó¡Ë¤¬½¦¤Ã¤¿»Ò¸¤¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë80kg¡ª¸·¤·¤¤¤·¤Ä¤±¤âÇÏ¼ªÅìÉ÷¡¢¼ç¿Í¤ò³Ê²¼°·¤¤¤¹¤ë»Ò¸¤¤ÎÌæ¼¡Ïº¡Ê¤â¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë¤È¡¢¥¤¥¤Ç¯¤ò¤·¤Æ¤¹¤°·ì¤¬¤Î¤Ü¤ëÊ¸º¸±ÒÌç¤¬¡¢¡Ö²ÈÄ¹¡×¤ÎºÂ¤òÅÒ¤±ËÜµ¤¤Î¥Ð¥È¥ë¡ª
¼ç¤ÊÉñÂæ¤Ï½êÂô»Ô¶á¹Ù¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤Í¤é¤¤¤¦¤Á!
¸«¾Â¡Ê¤ß¤Ì¤Þ¡ËÃæ±û¹â¹»¤ØÆþ³Ø¤·¤¿¾¯Ç¯¡¦¹ñÂ¼·°¡Ê¤¯¤Ë¤à¤é¡¦¤«¤ª¤ë¡Ë¡£ÄÌ³Ø¤Ë1»þ´ÖÈ¾¤â¤«¤«¤ë¤½¤Î³Ø¹»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¡¦È¬ÂåÀéÁð¡Ê¤ä¤·¤í¡¦¤Á¤°¤µ¡Ë¤È°ì½ï¤ËµÝÆ»¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡£
¤È¤³¤í¤¬¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤À¤¤¤ÖÍÍ»Ò¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ......¡©¡¡¤·¤«¤âµÝÆ»Éô¤Ï·°°Ê³°Á´°÷½÷»Ò¡ª¡¡²¶¤ÎÀÄ½Õ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡ª¡©¡¡¥Ï¡¼¥È¤ò¼ÍÈ´¤¯µÝÆ»¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¥Ñ¥é¥Î¡ù¥Þ!?
ºë¶Ì¤ÎÊÒÅÄ¼Ë¡¢Åª¾ì¥Þ¥³¥È¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¥¹¥Æ¥¤ÊÃç´Ö½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¡ª
UMAÂç¹¥¤½÷»ÒÂçÀ¸¡¢±¢ËÅÀâÂç¹¥¤¤Ê¤ª¿§µ¤¿ÍºÊ¡¢¥ª¥«¥ë¥ÈÁ´ÈÝÄê¤ÎÅ·ºÍ¾¯½÷¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥«¥ë¥ÈÂç¹¥¤¤ÊÆ±µéÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¡£¤µ¤Æ¡¢Èà¤ÎÌÀÆü¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À¡ª¡©
¡ÚÌ¡²è¡Û¾®ÁÒ¥¢¥ó¤Î¤ª¤¤¤·¤¤À¸³è¡£
¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥¢¥ó¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÎËå¡¦¥Î¥é¡¢ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÍ¥¤·¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¡£
ºë¶Ì¸©ÃáÉã»Ô¤ÇÊë¤é¤¹¡¢»Í¿Í²ÈÂ²¤Î³Ú¤·¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤ËèÆü¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¤¢¤ÎÆü¸«¤¿²Ö¤ÎÌ¾Á°¤òËÍÃ£¤Ï¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¤¢¤ÎÆü¡¢¤³¤³¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬¡¢Æ°¤¤À¤¹¡£¡¡¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÍ§Ã£¤È"Ä¶Ê¿ÏÂ¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º"¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ê¡¢"¤¸¤ó¤¿¤ó"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯¡¦½É³¤¿ÎÂÀ¡£¡¡"¤á¤ó¤Þ"¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤ÎÁ°¤ËÆÍÁ³¤á¤ó¤Þ¤¬¸½¤ï¤ì¤Æ¡½¡½!?
ÉñÂæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÃáÉã»Ô¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¿ÀÍÍ¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿
Éã¿Æ¤¬²È½Ð¤·¡¢½»¤à²È¤â¤Ê¤¯¤·¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¡¦Åí±àÆà¡¹À¸¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿²ø¤·¤¤ÃË¡£
¡ÖÆà¡¹À¸¤Ë²È¤ò¾ù¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÃË¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤ÆÈà¤Î²È¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ÏÇÑ¿À¼Ò¡ª ²ø¤·¤¤ÃË¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¿À¡¦¥ß¥«¥²¤À¤Ã¤¿!! Æà¡¹À¸¤Ï¿À¼Ò¤ò¾ù¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢¿ÀÍÍ¤Î»Å»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡ª¡©
¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ÎÉñÂæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÀî±Û»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛÍõ¤è¤êÀÄ¤·
Âç³ØÀ¸¡¦²ÖÉ©·°¤Î¤â¤È¤Ë¸½¤ì¤¿Èþ¾¯½÷¡¦ºùÄí°ª¤Ï¡¢²¿¤È¼«Ê¬¤Îµöº§¤À¤Ã¤¿¡£·°¤Ï°ª¤Î¿½¤·½Ð¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤¬¡¢°ª¤ÎÍ×µá¤ò¤¹¤°¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
ÉñÂæ¤Ï¿·ºÂ»Ô¡¦»ÖÌÚ»Ô¡¦Ä«²â»Ô¼þÊÕ¡£
¡Ú±Ç²è¡Û¿´¤¬¶«¤Ó¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£
¸ÀÍÕ¤Ï¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¡½¡½ÍÄ¤¤¤³¤í¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¸ý¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç²ÈÂ²¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À®À¥½ç¤Ï¡¢ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿"¶Ì»Ò¤ÎÍÅÀº"¤Ë¤ªÃý¤ê¤òÉõ°õ¤¹¤ë¼ö¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ì°ÊÍè¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÎÂó¼Â¡¢ºÚ·î¡¢Âç¼ù¤È¶¦¤Ë¡ÖÃÏ°è¤Õ¤ì¤¢¤¤¸òÎ®²ñ¡×¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï½Ð¤·Êª¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¼çÌò¤Ë¤Þ¤ÇÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ......¡£
Í¥¤·¤µ¤æ¤¨¤ËËÜ²»¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤Âó¼Â¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤À¤Ã¤¿²áµî¤ÎÎø°¦¤ËÇº¤ßÂ³¤±¤ëºÚ·î¡¢¹Ã»Ò±à¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÉª¤ò²õ¤·¤¿Âç¼ù¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬³ëÆ£¤È¶ìÇº¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡¢´¶Æ°¤ÎÀÄ½Õ·²Áü·à¡£
ÉñÂæ¤ÏÃáÉã»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¥ä¥Þ¥Î¥¹¥¹¥á
ÍÄ¤¤º¢¡¢»³Äº¤Ç¸«¤¿Ä«Æü¤ò¤Þ¤¿Æó¿Í¤Ç...¡£ÌóÂ«¤·¤¿¤¢¤ª¤¤¤È¤Ò¤Ê¤¿¡£·îÆü¤ÏÎ®¤ì¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ª¤¤¤Ï¤Ê¤¼¤«¹â½ê¶²ÉÝ¾É¤Ë¡ª¡©¡¡Æó¿Í¤ÎÌóÂ«¤Ï²Ì¤¿¤»¤ë¤Î¡©
¼ç¤ÊÉñÂæ¤ÏÈÓÇ½»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤ß¤Ä¤É¤â¤¨
¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤Ê¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î´Ý°æ²È»°¤Ä»Ò»°»ÐËå¤¬ÂçË½¤ì¢ö
¼ç¤ÊÉñÂæ¤Ï¾åÈø»Ô¡£
¡Ú±Ç²è¡Û¶õ¤ÎÀÄ¤µ¤òÃÎ¤ë¿Í¤è
»³´Ö¤Î³¹¤Ë½»¤à¹â¹»À¸¡¦ÁêÀ¸¤¢¤ª¤¤¡£¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤ë»þ´ü¤Ê¤Î¤ËÂç¹¥¤¤Ê²»³ÚÄÒ¤±¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë»Ð¡¦¤¢¤«¤Í¤ÎÀÎ¤ÎÎø¿Í¤Ç¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¾åµþ¤·¤¿¤¤ê¤À¤Ã¤¿¿µÇ·²ð¤¬¡¢³¹¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢¤¢¤ª¤¤¤ÎÁ°¤Ë¡¢¹â¹»»þÂå¤Î»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¿µÇ·²ð¤³¤È¡Ö¤·¤ó¤Î¡×¤¬¸½¤ì¤ë¡ª
¤ä¤¬¤Æ¤¢¤ª¤¤¤Ï¡¢¤·¤ó¤Î¤ËÎø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¬......¡£
°ìÊý¡¢¤¢¤«¤Í¤È¿µÇ·²ð¤â13Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
²áµî¤È¸½ºß¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¡ÖÆóÅÙÌÜ¤Î½éÎø¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¼ç¤ÊÉñÂæ¤ÏÃáÉã»Ô¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Á¤Î¥á¥¤¥É¥é¥´¥ó
¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤à¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¥á¥¤¥É¤È¤·¤Æ²¡¤·¤«¤±¤ÆÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¡¼¥ë¡£¥È¡¼¥ë¤Ï¡¢¿ÍÎà¤Î¤³¤È¤Ï´ðËÜ¡¢²¼Åù¤Ç¶ò¤«¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ë¤Ï²áµî¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿²¸¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤´Êô»Å¡£º£Æü¤â¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥é¥´¥óÌ¼¤È£±¿ÍÊë¤é¤·¤ªÈè¤ìOL¤Î¿Í³°·ÏÆü¾ï¥³¥á¥Ç¥£¡ª
¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ÎÉñÂæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï±ÛÃ«»Ô¡£
