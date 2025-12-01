街にツリーやリースが並び、クリスマスソングが聞こえてくる季節になりました。

【写真で見る】“親が望む”子どものプレゼント 1位は？

今は、“クリスマスまで毎日プレゼントを楽しむ”時代になってきているとか…？

メイクグッズもランクイン！子どもに人気のプレゼント

出水麻衣キャスター：

子どものクリスマスプレゼントの平均価格「5887円」で、2024年より200円ほどアップしているということです。今、どんなおもちゃが人気なのでしょうか。

【子どもに人気のクリスマスプレゼント】（「いこーよ総研」調べ）

1位：ゲーム 31％

2位：電車・車のおもちゃ 17%

3位：人形・ぬいぐるみ 16%

4位：ブロック・積み木 14%

5位：ままごとセット 12%

6位：本・図鑑・漫画 10％

7位：ヒーロー・変身グッズ 9%

8位：人形ハウス 9％

9位：化粧品・メイクグッズ 8％

10位：遊園地などへのお出かけ 7%

最近はメイクに興味を持つ子どもが多いということで、9位には「化粧品・メイクグッズ」がランクインしています。

一方、“親が望む”子どものプレゼントは…

【“親が望む”子どものプレゼント】（「いこーよ総研」調べ）

1位：子どもが欲しがっている物 85%

2位：子どもの興味にあっている物 48%

3位：長く使える物 37%

4位：価格とコスパのバランスがいい物 35%

ドキドキが毎日続く！「アドベントカレンダー」の世界

「クリスマスを長く楽しみたい」そんな子どもたちにピッタリな物が人気となっていて、クリスマスまで「毎日プレゼント」を楽しむ時代になってきています。

東京・赤坂の「PLAZA NEWSSTAND 赤坂店」のクリスマスコーナー、目立つ場所に「アドベントカレンダー」が陳列されています。

「アドベントカレンダー」とは、12月1日からクリスマスまで、カウントダウンしながら毎日ひとつずつ窓を開けてプレゼントを楽しむグッズです。

中身は「お菓子」が一般的ですが、カラフルな箱を開けると中からはティーバッグが出てくる商品もあります。アップルやキャラメルなど、バラエティー豊かなお茶を日替わりで楽しむことができます。

また、広げるとクリスマスツリーに大変身するものも。クリスマスを彩る素敵なインテリアになってくれそうです。

PLAZA NEWSSTAND 赤坂店 服部さん

「近年ではアイテム数も増えています。元々はお菓子が中心だったが、最近では紅茶や消しゴム、コスメなど様々な商品が入っていることが多い」

子どもの「好き」に合わせて手作りも？

出水麻衣キャスター：

無印良品やスリーコインズでも、アドベントカレンダーが発売されています。

▼「レゴ（R）ハリー・ポッター アドベントカレンダー2025（5280円）」

ハリー・ポッターのレゴで、毎日様々なレゴを組み立てて遊ぶことができます。

2025年はレゴ社から6種類が出ていますが、その年・この時期だけのオリジナル、2度と手に入らない“プレミア感”もありますね。

▼「バービーアドベントカレンダー（5500円）」や、▼シンデレラの絵本など世界各地の名作を楽しめる「メリークリスマス！せかいのめいさくえほん★アドベントカレンダー（4180円）」もあります。

お子さんと一緒に楽しんでみてください。