クリスマスが近づき、イルミネーションもきれいですが、都心では紅葉もまだまだ見頃です。一方で、それらを写真におさめようと、“危険な撮影”が行われ、問題となっています。

■冬の風物詩…各地で続々と

1日午後6時前。

記者

「いまイルミネーションが点灯されました」

1日から始まった東京・表参道のイルミネーション。およそ90万個のライトが街を彩ります。

人々を魅了する冬の風物詩。各地で、続々と始まっています。

東京・六本木で開催されているイルミネーションには先月30日夜も多くの人が――

「思ったより人がいました」「びっくり」

東京タワーとイルミネーションが一緒に撮れることから人気スポットになっています。

■“危険な撮影”続出

この写真を撮るために人だかりができていたある横断歩道。

記者

「青になりだした途端、横断歩道でたくさんの人が撮影をしている」

写真をおさめようと、青信号になる度に撮影する人たちであふれていたのです。

なかには――

記者

「赤になってもゆっくり歩いてます」「横断歩道から離れて撮影しています」

横断歩道からはずれてカメラを構える人や――

記者

「道路の真ん中で撮っています」「あ、こちらも…あぶないですよ！」

事故につながりかねない“危険な撮影”をする人が続出。

見に来た人

「あぶない。信号赤になっても人がよけない」

■警備員増で対応も…

実はこの場所、去年も――

「立ち止まらずお進みください。横断歩道以外絶対出ないでください！」

信号が赤になってもとどまり続け、撮影する人が続出。さらに去年は、三脚を立てる人や堂々と車道を歩くなど危険な撮影が問題となっています。

そのため今年は、警備体制を強化。警備員の数を増員して対応にあたっています。それでも…迷惑行為があとをたちません。

記者

「花壇に足をいれてしまっていますね」

足元には、踏まれてしまった花。

さらに遭遇したのは――

記者

「車の上から頭を出してますね」

走行中の車のサンルーフから顔を出して撮影する人。走り去ったと思いきや――

記者

「また戻ってきましたね」

再び撮影。

こうした行為はたとえシートベルトをしていても道路交通法違反につながる可能性が高いということです。

■神宮外苑のイチョウ並木でも…

見頃を迎えた神宮外苑のイチョウ並木。“危険な撮影”は、連日多くの人でにぎわうこの場所でも――

記者

「道路に出て写真を撮影しています」

こちらの女性たちは、車道に出て写真撮影。

記者

「車がきていますが動じていません」

直接話を聞いてみましたが…

「ノーノーノー」

外国人でしょうか、答えることはなく去っていきました。

別の人に話を聞いてみると――

「ほかの人がそうしているの見てマネした。景色がとてもきれいだったから」

私たちが現場で3時間ほど取材しただけでも複数の日本人や外国人が危険な撮影をしていることを確認しました。

こうした状況に都の担当者は、安全に撮れるほかのスポットもすすめています。

都の担当者「東京駅の近くが同じような構図の写真を歩道から安全に撮れるのでオススメ」

ニッポンが誇る季節の“絶景”。カメラにおさめる前に、もう一度ルールを確認したいところです。