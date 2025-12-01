テレ朝、5万人アンケート『プロ野球総選挙』でNo.1選手が決定【トップ20掲載】
テレビ朝日系バラエティー『ファン5万人がガチで投票！プロ野球総選挙』が、1日に放送（後6：30）。全国のプロ野球ファン5万人にアンケートを実施し、現役を引退した歴代レジェンドの中から、心に残るNo.1スター選手を選んだ。
【写真】松井秀喜の怪物伝説からノムさんのすごさまで…スター選手が語る
スタジオには芸能界きってのプロ野球好きたちが集結。MCの爆笑問題、ウエンツ瑛士をはじめ、伊集院光、磯山さやか、那須雄登（ACEes）、ビビる大木、八木亜希子、そして元選手の五十嵐亮太、古田敦也も名を連ねる。
■『プロ野球総選挙』トップ20
1位：イチロー
2位：王貞治
3位：長嶋茂雄
4位：松井秀喜
5位：野茂英雄
6位：落合博満
7位：新庄剛志
8位：松坂大輔
9位：バース
10位：古田敦也
11位：桑田真澄
12位：掛布雅之
13位：清原和博
14位：原辰徳
15位：野村克也
16位：江川卓
17位：鳥谷敬
18位：クロマティ
19位：高橋由伸
20位：ラミレス
