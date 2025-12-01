ウェブベルマークでも、子どもたちの学びを応援

ベルマーク活動は「つながり」を生むためのプロセス

" />近年はネットショッピングの際に「ウェブベルマーク」のサイトを経由するだけで自己負担なく学校を支援できる新しいベルマーク運動「ウェブベルマーク」が認知され、導入するPTAも増えています。八王子市立第十小学校の筒井さんは、ウェブベルマークについて、「とても簡単な仕組みで、自動的に寄付ができる手軽さがいいですね」と言います。保護者への周知については、「特に子どもたちが使う地域の文房具やスポーツ用品を扱っている提携ショップを紹介し、『いつものネットショッピングで協力できますよ』と伝える予定です。今後は、紙のベルマークとウェブベルマークの両方を併用することについて、PTA会長に相談しようと考えています」小金井市立小金井第三小学校の佐々木さんは、「学校やPTAからのお便りなどを通じて、ウェブベルマークの仕組みの周知に力を入れているところです。普段の買い物の仕方を少し変えるだけで子どもたちのためになる、とても便利なシステムですから」、柏田さんは「自分の学校だけでなく被災校などにも送れるので、もっと広まるといいですね」と言います。切って集めるアナログの温かさと、クリックで支援できるデジタルの便利さ。どちらの方法も、「子どもたちの学びを支える」という目的は同じです。しかし、今回取材をしてわかったのは、ベルマーク活動が単なる「備品を買うためのポイント集め」ではないということでした。「面倒くさい」と敬遠されがちな地道な作業のプロセスこそが、「学校運営の役に立ちたい」という思いやりの発露となり、卒業生や地域の人々を学校につなぎ戻す「おしゃべりの口実」となり、子育て情報や地域の生の情報を交換する貴重な「場」を生み出しています。誰かのために少しの時間を割く――その積み重ねが、希薄になりがちな人間関係を「ゆるやかに」つなぎとめる力になっています。(文:長島 ともこ（子育て・PTA情報ガイド、子育てアドバイザー）)