TDL新パレード＆TDSハーバーショー攻略！ プロ厳選「ディズニー・クリスマス2025」の回り方
2025年12月25日（木）まで開催中の東京ディズニーリゾート「ディズニー・クリスマス」。今年は東京ディズニーランドのパレードが一新されるなど、見逃せない要素が満載です。“遊園地王”こと佐々木隆が、プロの視点で厳選した今年のマストポイントをご紹介します。
▼トイズ・ワンダラス・クリスマス！
“遊園地王”が注目する、このパレードの5つの見どころを解説します。
さらに、クリスマス期間限定のオリジナルシールがもらえる特典も（1人1枚、なくなり次第終了）。駅のキャストに「シールをください」と声をかけてみてください。移動時間もアトラクションのように楽しめる、心憎い演出です。
新しく生まれ変わった東京ディズニーランドのパレードを中心に、大人の雰囲気漂うシーのハーバーショー、そして食やグッズまで。今年の「ディズニー・クリスマス」も見どころが満載です。寒さ対策を万全にして、心温まるクリスマスのパークを遊び尽くしてください！
(文:佐々木 隆（遊園地ガイド）)
東京ディズニーランドのマストはこれ！東京ディズニーランドのクリスマスの顔ともいえる昼のパレードが、今年一新されました。昨年までの「ディズニー・クリスマス・ストーリーズ」に代わり、新パレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」がスタート。舞台は、サンタクロースの「トイファクトリー（おもちゃ工場）」。子どもたちの願いをかなえるためのおもちゃが次々と生み出される、ファンタジックでにぎやかなパレードです。
【開催】1日1回
【所要】約45分
【場所】パレードルート
“遊園地王”が注目する、このパレードの5つの見どころを解説します。
【1】サンタクロースの工場から『ズートピア』の仲間たちも出発！
パレードを構成するのは全6台のフロート。先頭を切るのは、おもちゃ作りに勤しむサンタクロースのトイファクトリーです。それに続くのは、『ズートピア』のジュディやニック、さらにグーフィーやスティッチたち。それぞれが個性的な乗り物に乗ってやって来る様子は、まさにおもちゃの世界が動き出したようなワクワク感にあふれています。
【2】ミッキーは巨大なテディベアと一緒に
続いてはミッキーマウスとミニーマウスのフロート。テディベアを愛する子どもたちのために、たくさんのクリスマス・テディベアと共にやって来ます。いつもより開放的なフロートになっているので、キャラクターが見やすく、記念撮影には絶好のチャンスです。ミッキーとミニーに思い切り手を振りましょう。後ろにピートもいます。
【3】フロート間のダンサーたちと仲良くなろう
フロートとフロートの間を歩くキャラクターやダンサーとの「近さ」も、このパレードの魅力。ゲストの近くまで駆け寄ってハイタッチをしてくれることもあります。恥ずかしがらずに、ぜひ仲良くなってしまいましょう。カラフルでキュートな衣装に身を包んだダンサーたちの、元気いっぱいなパフォーマンスに要注目です。
【4】シャボン玉が舞う！ 美しいファッションドールのフロート
デイジーダックたちが乗るフロートは、ファッションドールたちの華やかさがポイント。ここではフロート停止時にシャボン玉が放たれる演出があります。冬の澄んだ空にキラキラと輝くシャボン玉と、ドールたちの共演は幻想的で、思わず見とれてしまう美しさです。
【5】「くるみ割り人形の音楽隊」の存在感がスゴイ！
フィナーレを飾るフロートは「くるみ割り人形の音楽隊」がテーマ。実は、個人的にこのパレードで一番印象的だったのが、この「くるみ割り人形の音楽隊」でした。独特のビジュアル、大きな目、そして楽器を演奏する際のどこかシュールで冷静な動き……。一度見たら心奪われる不思議な魅力があります。パレードの終盤、ぜひこの音楽隊に注目してみてください。
東京ディズニーシーのマストはこれ！東京ディズニーシーで絶対に押さえておきたいのは、やはりサンタクロースが登場するハーバーショーです。クリスマスの名曲に乗せて、船に乗ったミッキーマウスたちがハーバーを周回してごあいさつ。最大の見どころは、出演キャラクター全員が船のデッキに横一列に並ぶシーンです。ここが一番のシャッターチャンス！ 豪華なメンバーがそろう瞬間を逃さないよう、カメラの準備をお忘れなく。
▼ディズニー・クリスマス・グリーティング
【開催】1日2回
【所要】約15分
【場所】メディテレーニアンハーバー
クリスマスのイチオシメニューはこれ！数あるスペシャルメニューの中でも、「形に残る」スーベニア付きスイーツは見逃せません。東京ディズニーランドでは「ハングリーベア・レストラン」など、東京ディズニーシーでは「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」などで販売しています。
クリスマスグッズのイチオシはこれ！クリスマス限定デザインのアイテムは、ミッキーマウスやミニーマウスに加え、クリスマスの妖精「リルリンリン」のデザインが今年も登場しています。どれも魅力的ですが、イチオシは「マグカップ」。東京ディズニーランド「ディズニー＆カンパニー」など、東京ディズニーシー「エンポーリオ」などで販売しています。
ディズニーリゾートラインでスタンプラリーもパークの移動に便利なディズニーリゾートラインでも、2025年12月25日（木）まで密かなお楽しみ企画が進行中。「フリーきっぷ」を利用して各駅を巡るスタンプラリーが開催されています。
さらに、クリスマス期間限定のオリジナルシールがもらえる特典も（1人1枚、なくなり次第終了）。駅のキャストに「シールをください」と声をかけてみてください。移動時間もアトラクションのように楽しめる、心憎い演出です。
新しく生まれ変わった東京ディズニーランドのパレードを中心に、大人の雰囲気漂うシーのハーバーショー、そして食やグッズまで。今年の「ディズニー・クリスマス」も見どころが満載です。寒さ対策を万全にして、心温まるクリスマスのパークを遊び尽くしてください！
▼東京ディズニーリゾート
住所：千葉県浦安市舞浜1-1
TEL：050-3090-2613（インフォメーションセンター）
料金：チケット各種あり（時期等により異なる）
営業時間：日により異なる
定休日：無休
アクセス：JR京葉線舞浜駅下車
※メニューやグッズは内容・価格変更、または売り切れの場合もあります。
©Disney
(文:佐々木 隆（遊園地ガイド）)