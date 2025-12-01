70ºÐ°Ê¾å¤ÏÆþ²ñ¶â¤¬ÌµÎÁ¤È¤Ê¤ëÂç¼ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡ªNHKÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É4Áª
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢»þ´Ö¤Ë¤âµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¾¯¤·¤æ¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Êº£¤³¤½¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¡ÖÀÎ¤ÎÌ´¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¨²è¤ä±Ñ²ñÏÃ¡¢Îò»Ë¡¢·ò¹¯¹ÖºÂ¤Ê¤É¡¢¶½Ì£¤ò¹¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£º£²ó¤Ï¡¢¼ñÌ£¤¬À¸¤¤¬¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¿Í¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢³ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢§NHKÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼
Á´¹ñ¤Ë¶µ¼¼¤¬¤¢¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤äÄÌ¿®¹ÖºÂ¤ò´Þ¤áÇ¯´Ö3Ëü4000¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¤¢¤Î¹Ö»Õ¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¹ÖºÂ¤âÂ¿¿ô¡£¸ì³Ø¤«¤é³¨²è¡¢Îò»Ë¡¢·ò¹¯ÂÎÁà¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ë¥¢³äÂÐ¾Ý¡§70ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Ï¡¢Æþ²ñ¶âÌµÎÁ¡£
ÄÌ¿®À©¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¡¦¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¹ÖºÂ¤¢¤ê¡£
»²¾È¡§NHKÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼
¢§Ä«Æü¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥»¥ó¥¿¡¼
Á´¹ñ¤Ë8¶µ¼¼¤òÅ¸³«¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤â´Þ¤á¤ë¤ÈÇ¯´ÖÌó3Ëü7000¹ÖºÂ¤ò±¿±Ä¡£¡ÖÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¹ÖºÂ¡×¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¸ì³Ø¤äÈþ½Ñ¤«¤éÅ¯³Ø¡¦Ê¸²½¸¦µæ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ë¥¢³äÂÐ¾Ý¡§70ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Ï¡¢Æþ²ñ¶âÌµÎÁ¡£
ÄÌ¿®À©¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤¢¤ê¡£
»²¾È¡§Ä«Æü¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥»¥ó¥¿¡¼
¢§ËèÆüÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼
Åìµþ¡¦Âçºå¤Ç¶µ¼¼¤òÅ¸³«¤·¡¢1Æü¹ÖºÂ¡¦Ã»´ü¹ÖºÂ¡¦ÄÌ¿®Åººï¹ÖºÂ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê³Ø¤Ó¤¬Áª¤Ù¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï1²ó¤À¤±»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ç¤â»Ï¤á¤ä¤¹¤¤¹½À®¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥·¥Ë¥¢³äÂÐ¾Ý¡§70ºÐ°Ê¾å¤ÏÆþ²ñ¶âÌµÎÁ¡Ê¿½¤·¹þ¤ß»þ¤ËÇ¯Îð³ÎÇ§½ñÎà¤¬É¬Í×¡Ë¡£
ÄÌ¿®À©¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤¢¤ê¡£
»²¾È¡§ËèÆüÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼
¢§ÆÉÇä¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¤è¤ß¤¦¤ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡Ë
Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ¤òÃæ¿´¤Ë12¶µ¼¼Å¸³«¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤â´Þ¤áÇ¯´ÖÌó1Ëü¹ÖºÂ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÏ·ÊÞ¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¥À¥ó¥¹¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¡¢¸ì³Ø¡¢³¨¼ê»æ¤Ê¤É¡¢¼Âµ»·Ï¤Î¹ÖºÂ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ñÌ£¤ò¿¼¤á¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¡£
¥·¥Ë¥¢³äÂÐ¾Ý¡§70ºÐ°Ê¾å¤ÏÆþ²ñ¶âÌµÎÁ¡Ê²ñ°÷¾ÚÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ220±ß¤¬É¬Í×¡Ë¡£
ÄÌ¿®À©¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤¢¤ê¡£
»²¾È¡§¤è¤ß¤¦¤ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼
¥·¥Ë¥¢Âç³Ø¤Ï¡¢Àµ¼°¤ÊÂç³Ø¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¸øÌ±´Û¤äÀ¸³¶³Ø½¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤Æ³«¹Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¤Ù¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢·ò¹¯¡¦Ê¡»ã¡¦Ê¸³Ø¡¦Îò»Ë¡¦±à·Ý¡¦²»³Ú¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤äÀ¸¤¤¬¤¤¤Å¤¯¤ê¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
Æþ³Ø»ñ³Ê¤äÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í60ºÐ°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý¡£¼ø¶È¤Ï½µ1¡Á2²ó¡¢È¾Ç¯¤Þ¤¿¤Ï1Ç¯´Ö¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¹ÖµÁ¤ä¼Â½¬¡¢ÃÏ°è³èÆ°¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈñÍÑ¤ÏÈæ³ÓÅª¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¡¢¶µºàÈñ¤Î¤ß¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡¢Æþ³Ø¶â¤ä¼õ¹ÖÎÁ¤ò´Þ¤á1Ëü¡Á5Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¹Êó¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
70ºÐ°Ê¾å¤Ê¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤âÆþ²ñ¶â¤¬¤Þ¤ë¤Ã¤È¤ª¥È¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Âð¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÍ§¿Í¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬Â¿¤¤¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¤ª¤·¤ã¤Ù¤êÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¡£³Ø¤Ö³Ú¤·¤µ¤ä¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤¯¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤¬¡¢·ÑÂ³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼õ¹ÖÁ°¤Ë¡Ö1ÆüÂÎ¸³¼õ¹Ö¡ÊÍÎÁ¡Ë¡×¤ä¡Ö¸«³Ø¡ÊÌµÎÁ¡¦20Ê¬ÄøÅÙ¡Ë¡×¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê·°Ïµ¤¤ä¹Ö»Õ¤È¤ÎÁêÀ¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤«¤é¼õ¹Ö¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¼ºÇÔ¤¬¤°¤Ã¤È¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤È¹Ô¤¯¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤Ê¤¼³Ø¤Ó¤¿¤¤¤Î¤«¡×¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Ø¤ÓÄ¾¤·¤Ï¡¢·ò¹¯°Ý»ý¡¦¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¦À¸¤¤¬¤¤¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌµÍý¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë³Ø¤ÓÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÈ¯¿®¡£3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¡£All About ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¶â¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ª¶â¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
