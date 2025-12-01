Q.「iCloudストレージがいっぱいです」と表示されましたが写真を消したくありません。どうすればいいでしょうか？
iCloudストレージがいっぱいになった際の対処法として、最も手軽なのは写真や動画を削除することです。しかし、なるべく写真を消さずにストレージの容量を増やしたいという人もいるかもしれません。
そんなときは、まずどのアプリがストレージを圧迫しているのかを調べてみましょう。
「設定」アプリを開き、「一般」→「iPhoneストレージ」と進むと、アプリがファイルサイズ順に表示されているのを確認できます。
これによって、どのアプリがストレージを圧迫しているのかが分かります。原因に応じて対処方法を選ぶとよいでしょう。
ゲームの仕様を確認し、遊んでいないゲームがある場合は、iPhoneから一度削除することをおすすめします。
「設定」アプリで「一般」→「iPhoneストレージ」を開き、「ミュージック」を選択すると、ダウンロード済みの楽曲が一覧表示されます。不要なものは削除しましょう。
ダウンロードした楽曲を削除しても、オフライン再生ができなくなるだけで、ストリーミング再生は引き続き可能ですので安心してください。
特に動画コンテンツは容量が大きくなりやすいので、視聴を終えたダウンロードコンテンツは削除するようにしましょう。
このような場合におすすめの方法が2つあります。1つが「iCloud+の契約」、もう1つが「外部ストレージの活用」です。
▼iCloud+の契約
「iCloud+」はAppleが提供するサブスクリプションサービスで、月額料金を支払うことでクラウド上でストレージが利用できるようになります。利用すると、iPhone内に保存されている写真や動画が自動的にクラウドへアップロードされるため、iPhone本体のストレージ容量を圧迫しません。
アップロードされた写真や動画は、iPhoneでいつでも視聴可能。iPhone本体には、圧縮・軽量化されたデータが残るので、ストレージを圧迫しません。例えば私の場合、4万枚近くの写真と動画があり、全部で800GBほどのデータ量となっています。しかしiPhone本体で使われているストレージは22GB程度と、かなり小さくなっているのが分かります。
アップロードや軽量化は自動的に処理され、ユーザーがなにか操作をする必要がないため、非常に手軽でおすすめの対策法です。
▼外部ストレージの活用
もう1つは「外部ストレージの活用」です。「iCloud+」はクラウド上にデータを移しましたが、外部ストレージは物理的なデバイスにデータを移す方法です
例えばSamsungが取り扱っているUSBメモリは、iPhoneのType-C端子に直接差し込んで、写真や動画データを移し替えることができます。
データをUSBメモリの方に移し替えるので、iPhoneの写真アプリからは閲覧できなくなってしまうのがデメリット。その代わり「iCloud+」のようなランニングコストが発生せず、費用負担が一時的なのがメリットです。
