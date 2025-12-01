「パパにそっくり」岡田圭右、息子と七五三の和装ショット公開「お父さんも凛々しい」「かっこいい」
お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右さんは11月30日、自身のInstagramを更新。息子との七五三ショットで和装姿を披露し、ファンからは祝福と称賛の声が上がっています。
【写真】岡田圭右＆息子の“凛々しい”七五三ショット
この投稿にファンからは、「七五三おめでとうございます 素敵ですー」「パパにそっくり」「すくすくと成長なさいます様お祈り致します。身長も、あっという間に、お父さんを越えますね」「おめでとうございます 親子で袴姿素敵 凄く想い出深い一枚になるだろうな」「かっこいいお父さん」「お父さんも凛々しい」との声が集まりました。
(文:勝野 里砂)
七五三で和装姿を披露岡田さんは「#七五三 #５歳」とハッシュタグを付け、2枚の写真を掲載しました。モノトーンの和装に身を包んだ岡田さんと息子が写っており、1枚目はきりっとした表情で決め、2枚目はほほを寄せ合う愛らしい姿です。
息子はオリックス・バファローズの大ファン8月20日の投稿では、息子が5歳の誕生日を迎えたことを報告した岡田さん。「#将来の夢はプロ野球選手 #野球が大好き #オリックスが大好き #オリックスが試合で負けたら本気で泣く」と息子について明かし、「5歳おめでとう！お父ちゃん がんばるぞー！」と祝福のコメントを寄せていました。
