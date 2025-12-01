天下一品×トミカ、コラボどんぶり

写真拡大

　中華そば専門チェーン店「天下一品」 とミニカーブランド「トミカ」の初コラボが、12月1日から始まった。

【画像】天下一品×トミカ、コラボレーション　スタンプ押印対象商品

　天下一品で食事し、アプリでスタンプを5個集めると、限定グッズをもらえるキャンペーンがスタート。ステージは3つに分かれ、各ステージは約2ヶ月間開催される。

　ステージ1のオリジナルグッズは、天下一品とトミカのロゴ入り「ミニミニどんぶり」。ステージ1は、天下一品とトミカのロゴ入り「ミニミニどんぶり」です。
直径約11.5センチで、どんぶりの中を車が走るかわいいデザイン。軽くて割れにくいメラミン製のオリジナルミニミニどんぶりとなる。

■期間
ステージ1　2025年12月1日（月）〜2026年1月31日（土）
ステージ2　2026年 3月1日（日）〜2026年4月30日（木）
ステージ3　2026年 6月1日（月）〜2026年7月31日（金）
※一部開催していない店舗もある
※店舗により開催期間が異なる

押印対象：ラーメン（並・大・特大・定食（セット含む）・お持ち帰りラーメン）
押印対象外：ミニラーメン、お子様ラーメン、オンラインショップ、宅配サービス、ラーメン（並）1杯半額クーポンご利用時