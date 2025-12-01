歌手でタレントのＡＫＩＮＡが１日、ＳＮＳを更新。ライブで人気芸人とコラボしたことを報告した。

「ｗｉｔｈ ヒロシさん。ＭＣで爆笑すぎて歌に戻るのが大変だったよ。笑 相変わらずサイコーすぎました！！笑」と“ぼっちキャンプ”（ソロキャンプ）で再ブレークを果たしたヒロシと楽しそうにステージで共演する写真などを公開した。１１月２９日のライブで、ＡＫＩＮＡはボーカル＆サックス、ヒロシはベースを担当したようだ。

ヒロシも同じ写真をＳＮＳに投稿し「ＡＫＩＮＡさんとは、２０年前くらいにラジオを５年間やってて。久しぶりに一緒に人前にでたよ。変わらぬ人の良さで、面白い人だよ。」と変わらぬ絆を感じさせた。

ヒロシは１２月１８日のＡＫＩＮＡのライブにもゲストとして出演するという。

写真のヒロシは白に近い金髪で、内側の毛が黒髪のやや長めのヘアスタイル。「ヒロシです…ヒロシです…」の大ブレークから２０年以上。激変した姿に、ヒロシのＳＮＳには「可愛い♥」「選りすぐりの美男美女です」「お似合い」「カッコよかった♥」などの声が寄せられている。なお、ＡＫＩＮＡの夫はビビる大木。