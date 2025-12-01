ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ö½ªÅÀ¤Î¤¢¤Î»Ò¡×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©£±²ó±ä´ü¤Ë¡×ÅâÆÍ¤ËÅÇÏª
ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê53¡Ë¤¬1Æü¡¢Åìµþ¡¦¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓÂÞ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢áÄ¿¿¤¢¤ß¡Ê19¡Ë¤ÈÃæÅç¥»¥Ê¡Ê19¡Ë¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é±Ç²è¡Ö½ªÅÀ¤Î¤¢¤Î»Ò¡×¡ÊµÈÅÄ¹ÀÂÀ´ÆÆÄ¡¢26Ç¯1·î23Æü¸ø³«¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¡£¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡¡1²ó¡¢±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢»£±Æ¤¬1ÅÙ¡¢ÆÜºÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö½ªÅÀ¤Î¤¢¤Î»Ò¡×¤Ïºî²È¡¦Í®ÌÚËã»Ò»á¤Î08Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Ç¡¢Âè88²ó¥ª¡¼¥ëì¦Êª¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ã»ÊÔ¡Ö¥Õ¥©¡¼¥²¥Ã¥È¥ß¡¼¡¢¥Î¥Ã¥È¥Ö¥ë¡¼¡×¤òÂè1ÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤¿Á´4ÊÔ¤«¤é¤Ê¤ëÏ¢ºî½¸¡£±Ç²è¤ÏÂè1ÏÃ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æºî¤é¤ì¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤Î¾®ÅÄµÞÀþ±èÀþ¤Ë¤¢¤ë»äÎ©½÷»Ò¹â¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¡£áÄ¿¿¤ÏÃæ³Ø¹»¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿ÆâÉôÀ¸¤Î´õÂå»Ò¡¢ÃæÅç¤¬³°ÉôÀ¸¤Î¼ëÎ¤¡¢Ê¿ß·¹¨¡¹Ï©¡Ê18¡Ë¤¬´õÂå»Ò¤ÈÆ±¤¸ÆâÉôÀ¸¤ÎÆàÄÅ»Ò¡¢Æî¶×Æà¡Ê19¡Ë¤¬¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤Î¶³»Ò¡¢¿¼ÀîËã°á¡Ê34¡Ë¤¬´õÂå»Ò¤ÎÀèÇÚ¤ÎÈþÂçÀ¸ÎÜÍþ»Ò¡¢ÀÐÅÄ¤¬Ï·ÊÞ¤Î¸âÉþ²°¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë´õÂå»Ò¤ÎÊìÈþ·Ã»Ò¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤¿¡£
ÀÐÅÄ¤Ï¡Ö1²ó¡¢±ä´ü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉü³è¤Ç¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡£»£±Æ¤âÁ´Á³¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É1Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¤ªÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¡¢À½ºî¿Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£ºîÉÊ¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÁÆ¬¤«¤é¼«Í³¤ÊÅ¾¹»À¸¤¬Íè¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤¹¤ëÅö¤¿¤ê¤«¤é¡¢µ¤¤Þ¤º¤µ¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤¤·¡¢±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡£¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤À¤È³Ø¹»À¸³è¡¢»äÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¡£¤½¤Î´¶¤¸¤¬¹¥¤¤ÇÀäÌ¯¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡Ö½ªÅÀ¤Î¤¢¤Î»Ò¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°X¤¬11·î17Æü¤Ë¡ÖÀèÈÌ¡¢ËÜºî½Ð±é¼Ô¤Î1¿Í¤¬¡¢Ì¤À®Ç¯°û¼ò¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò½êÂ°»öÌ³½ê(¸½ºß¤ÏÂà½ê)¤«¤éÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£À½ºî°Ñ°÷²ñ¤È¤·¤Æ¤Ï²¼µ¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¡¦¤´Êó¹ð¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¿ôÉÃÃ±°Ì¡×¤ÎÊÑ¹¹¤ò¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ì¤À®Ç¯°û¼ò¤¬È¯³Ð¤·¡¢Æ±8Æü¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é·ÀÌó²ò½ü¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°9»þÈ¾¡Ë¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿¡¢º£¿¹çýÌí¡Ê19¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºîÉÊ¤Î¸ø¼°X¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢Åö³º½Ð±é¼Ô¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ï¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êª¸ì¤ÎËÜ¶Ú¤ä½ÅÍ×¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ë´Ø¤ï¤ëÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯(¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î1¿Í)¡¢¹¹¤ËÊÔ½¸¸å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â±Ç¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢½ôÈÌ¤Î¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¹¹¤Ë½Ð±é¥·¡¼¥ó¤äÌÀ³Î¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Ä´À°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÊª¸ì¤ÎËÜ¶Ú¤ä¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È´ÆÆÄ¤âÈ½ÃÇ¤·Ä´À°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊäÂ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤â¡¢²è¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢Á´¤¯°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤Ìò¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£ËÜºî¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¤´»¿Æ±¡¦¤´¶¨ÎÏ¤Î¸µÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿10Âå¤Î³Ø¹»À¸³è¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤ä¶µ¿¦°÷¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î¹¤¬¤ê¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÌó9Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢´ÊÃ±¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ëÆ£¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²¿Â´¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£