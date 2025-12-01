女優の當真あみが１日、都内で行われた中島セナとダブル主演する映画「終点のあの子」（吉田浩太監督、来年１月２３日公開）のジャパンプレミアに出席した。

女子高生の友情と複雑な心情を描いた柚木麻子氏の小説家デビュー作の映像化。私立女子高校の入学式、中等部から進学した希代子（當真）と奈津子（平澤宏々路）は、通学の途中で青い服を着た見知らぬ女の子から声をかけられる。彼女は、高校から外部生として入学してきた朱里（中島）だった。希代子は、有名カメラマンの娘で海外生活が長い朱里と徐々に親密になっていく。

當真は希代子の印象を「普通の女の子だなと思った。学生生活の中で、周りをうかがいながら溶け込むように生活している。誰しもが一度は経験したことある感情。そこをしっかり表せるように意識しながら演じた」。自身の小中学生時に通じるところがあるそうで「できるだけナチュラルに、自分のままを意識していた」と撮影を振り返り、同世代の観客に向けては「『思春期に皆が通るな』というのが描かれているので、自分の進む道をこの作品で見つけてもらえたら」と呼びかけた。

作品にちなみ、憧れの存在には「作品で共演させていただく俳優の皆さん」と回答。今年は自身初の連続ドラマ、長編映画主演など女優として大活躍の一年となったが「作品でご一緒することで、画面で見るお芝居が『その性格から成り立っているんだ』と作品の合間に垣間見えて」と、おごることなく日々勉強している様子だった。