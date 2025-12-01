日本銀行の植田和男総裁は１日、名古屋市で講演し、１８、１９日に開く次回の金融政策決定会合で「利上げの是非について適切に判断したい」と表明した。

利上げ判断で重視する来年の春闘の動きについては、「賃上げの原資となる企業収益は、全体として高い水準が維持される見通し」などと指摘。利上げの判断時期が近づいていることを示唆した。

米国の関税政策について、植田氏は「米国内で悪影響がさほど顕在化しておらず、日本国内でも企業収益に与える影響が限定的との見方が増えつつある」と説明。利上げの前提となる２％の物価安定目標については、「最近の米国経済や関税影響を巡る不確実性の低下などを踏まえると、（日銀の）経済・物価の見通しが実現する確度は少しずつ高まっている」との認識を示した。

来年の春闘の動向を巡っては、人手不足状況の継続や今年度の最低賃金が過去最高の伸び率になったことを挙げ、「賃上げの裾野を広げる方向で作用する」と指摘。次回の決定会合に向けて「企業の賃上げスタンス（姿勢）に関して精力的に情報収集を行っているところだ」と話した。

日銀は今年１月の決定会合で政策金利を０・５％程度に引き上げることを決めた後、６会合連続で金利を据え置いている。１０月の決定会合後の記者会見で植田氏は、今後の利上げの判断を巡り、「初動のモメンタム（勢い）がどのような感じになるのか、もう少し情報を集めたい」と述べていた。