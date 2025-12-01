¸µ¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤Î®Æá¡¢½é¥·¥ó¥°¥ëÇÛ¿®¡¡Âè£±»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶Ê¤Ë¡Ö¥á¥â¤Ë½ñ¤¤È¤á¤¿¸ÀÍÕ¤«¤é¡×
¸µ¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¤ÇÆ°²è¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤ÎÎ®Æá¡Ê23¡Ë¤¬1Æü¡¢½é¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀ±¤¬µã¤¤¤¿Æü¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Î®Æá¤Ï18Ç¯¤ËABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢19Ç¯¤«¤é¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£ºòÇ¯12·î¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±¤È¡¢¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤Â´¶È¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯7·î¤Ë½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¶Ê¤ÏÂè1»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Ë½÷À¤È¤·¤Æ¡¢Êì¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤1Êâ¤ò¹ï¤ó¤À¿´¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¥Ð¥é¡¼¥ÉÄ´¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë»Ò¤É¤â¤ä²ÈÂ²¤Ø¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê°¦¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¤ò¾è¤»¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢°¦¤¹¤ëÂ¸ºß¤ò¼é¤êÈ´¤¯³Ð¸ç¤ò¹þ¤á¤¿¡£
Î®Æá¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¤ª¤Ê¤«¤Ë¼ø¤«¤Ã¤Æ¤«¤é´¶¤¸¤¿Æü¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢ËèÆü¥á¥â¤Ë½ñ¤¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÌ´¤À¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ë²¿ÅÙ¤âµã¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Á°¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Î¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¡È°¦¤Î¤«¤¿¤Á¡É¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤ä²ÈÂ²¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£