11月30日のホーム最終戦後にはセレモニーが行われ、中野幸夫社長やチームを去ることが決まっている選手たちが、サポーターへ感謝の思いを伝えました。



ホーム最終戦後に行われたセレモニー。今シーズン限りで退任する中野幸夫社長は悔しい思いを口にしました。



〈アルビレックス新潟 中野幸夫社長〉

「こんなに、こんなに応援していただいたのにJ1に踏みとどまることができず来季はJ2で戦うこととなりました。その責任のすべては私にあります。大変申し訳ありませんでした」





そして契約満了が発表されたキャプテン堀米悠斗選手をはじめ、ベテラン千葉和彦選手や高木善朗選手、岡本將成選手の4人が最後のホームで感謝の思いを伝えました。〈高木善朗選手〉「今まで一緒に戦ってくれたチームメイト、サポーター、スポンサーのみなさま本当にありがとうございます」2018年、当時J2の新潟に加入し8シーズン在籍した高木善朗選手。高い技術とパスセンスで味方を活かすゲームメーカーとして”新潟のキング”としての地位を築き上げました。〈高木善朗選手〉「皆さんが僕のことを“新潟のキング”にしてくれましたし本当に感謝しかありません」3年前にはJ1昇格に大きく貢献しながら右ひざ前十字靭帯損傷の大けがでチームを離脱。J2優勝セレモニーこのときサポーターからもらったエールと仲間たちと掲げたシャーレが新潟で一番の思い出だと語りました。〈高木善朗選手〉「J2優勝の景色とケガしたときにみなさんがスタジアムに掲げてくれた33が自分の中で誇りです。これからのことはまだ決まっていませんがまたどこかで皆さんと笑顔でお会いできることを楽しみにしています」さらにアルビレックスに通算12シーズン在籍したベテラン・千葉和彦選手。新潟への想いを語りました。〈千葉和彦選手〉「気が付けば11年半もの長い間この町で生活をしこの町で戦ってまいりました」2005年夏に新潟に加入しプロ選手としてのキャリアをスタート。その後、一度はチームを離れますが2021年に当時J2の新潟に復帰し、J1昇格の原動力となりました。持前の明るいキャラクターで試合後のパフォーマンスは“千葉劇場”と呼ばれ多くのサポーターに愛されてきました。〈千葉和彦選手〉「2005年、夏の入団からきょうまでを振り返りますと文字通り一瞬でした。このクラブ以上の選手は存在しません。このクラブ以上のコーチングスタッフ、フロントスタッフも存在しません。唯一肩を並べられる人たち、それがアルビレックス新潟を愛するここにいるサポーターの みなさんです。走り続ける皆さんの心の中でオレンジのユニフォームを着た私はこれからも生き続けたいと思います。また会いましょう。アイシテルニイガタ」そして、最後にマイクの前に立ったのは。〈堀米悠斗選手〉「まずはキャプテンとして今シーズンの結果、皆さまからいただいた期待に応えることができず非常に申し訳なく苦しく悔しく思っています。すみませんでした」キャプテンの堀米悠斗選手です。2017年に新潟に加入し前回のJ2降格を経験。その後6シーズンにわたってキャプテンをつとめ仲間を鼓舞。勝利がない現状に対するサポーターからの厳しい声をキャプテンとして受け止め熱いプレーと言葉でチームを牽引しました。〈堀米悠斗選手〉「次のチームに行くとしたらそのチームに全身全霊をかけて戦っていきたいと思いますし、ただいつかこの地に帰ってきたい。僕はこのチームのサポーターは熱いというよりは温かいというものがよく似合うチームだなとサッカー界においてはそれが甘いといわれるときもあると思いますけど僕はそのあったかさが大好きですし。何よりゴール裏のサポーターのみなさま。喧嘩することもたくさんありましたけど本当に大好きなサポーターです。きょうお集りのみなさま、みなさまが選手たちの誇りです。ありがとうございました」悔しい思い… J1昇格の歓喜… アルビレックス激動の時代を走り続けた選手たちの退団にサポーターは。〈サポーター〉「キャプテンいなかったらたぶんここまで来られてなかったし本当に感謝しかない」〈サポーター〉「何となく出遅れた感じがあったので来年はしっかりもうすぐにでも体制を作って来年に向けてスタートしてほしいです。社長も野澤さんに変わるので頑張っていただいてですかね」来季から再びJ2を舞台に戦うアルビレックスはどんな再起を図るのか。クラブを愛するサポーターの視線がクラブの動向に向けられています。