次回（2025年12月8日）のまる見えは・・謎のエリアに潜入！不思議な場所 SP
12月8日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は
謎のエリアに潜入！不思議な場所 SP
＜20時00分〜21時00分＞
出演者情報
MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）
スペシャルパネリスト：ビートたけし
ゲスト：
相川暖花（SKE48）
小芝風花
なすなかにし
藤井貴彦（50音順 敬称略）
エージェント：カテリナ・キロバ・マルコバ（ヨーロッパ）、ティム・ケリー（イギリス）
☆衛星カメラが捉えた地球の謎
カザフスタンの大地にゴロゴロ転がる巨大な丸い岩、カリフォルニアの湿地にきれいに並ぶ無数の点々など、世界には摩訶不思議な場所がいっぱい！
人工衛星やドローンなどが上空から偶然捉えたミステリアスな場所の数々をご紹介します。
☆失われつつある世界の影
ベトナムと、マリ共和国から不思議な場所をご紹介します！
ベトナムの山間にある小さな村では、途中にとんでもない危険が待ち受けているため、子どもたちの通学に父親が付き添うのだとか。いったい子どもたちは、どんな方法で学校に向かうのか！？さらにマリ共和国には、ちょっと意外なもので作られた、人々の心の拠り所となっている建物が！どんな不思議な場所がまっているのでしょうか。
☆危険なお仕事 バルカン半島
美しい海と険しい山々が連なる西バルカン諸国には、インフラが十分に整わず生活物資を手に入れるのも一苦労の孤立した村々が点在しています。
そんな村人たちの命綱ともいえる運び屋たちのお仕事にカメラが密着！
トラック1台がギリギリ通れるような山道を走ったり、冷蔵庫を担いで山を越えたり。信じられないくらいパワフルな彼らの日常をご覧いただきます。
その他、世界中の摩訶不思議な場所と、ちょっと笑える映像をどどっとご紹介します！