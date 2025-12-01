歌手の渡辺美里さんが、デビュー40周年を迎えた今年。全国ツアー『渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025』のファイナル公演を11月30日、福岡で開催しました。

ライブは、『ムーンライト ピクニック』からスタートし、渡辺さんは「久しぶりの方も、いつも応援してくれる方も、はじめての方も、みんなに会えて嬉しいです」と語り、会場との一体感を高め『サマータイムブルース』や『BELIEVE』などヒット曲を披露しました。

そしてライブ中盤では、40年の歩みを共にしたクリエーターなど関係者総勢59人が選んだ40曲を収録したベストアルバム『ULTRA POP』に収録された最新曲『折りたたみ傘』も披露。

またアンコールでは、1986年にリリースされた『My Revolution』、『恋したっていいじゃない』も披露されました。約2000人（レコード会社発表）の前でアンコールを含め全21曲を披露した渡辺さん。

フィナーレでは、「今日も最高が出ました！ 皆さんのおかげです！」と語り、「今年もあと1か月となりましたが、来年は私と奥野さん（バンマス・奥野真哉さん）の年です！ 午年（うまどし）で、しかも丙午（ひのえうま）！ 良いペースで走りたいと思います！」と締めくくりました。

今年3月、東京から始まり、8か月で全30公演を開催してきた同ツアーは、約6万人を動員しました。（レコード会社発表）