広島県福山市在住のタレントでYouTubeチャンネル登録者数31万人を超える子育てインフルエンサーの木下ゆーき（36）が1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。先天性永久歯欠損であることを告白し、4本も抜歯したことを明かした。

車内から撮影した木下は「今、歯医者さんの駐車場にいるのですが」と場所を明かしつつ「実は先天性永久歯欠損という診断を受けておりまして」と明かした。

先天性永久歯欠損については「もともと大人の歯がなく、子供の歯のまま、乳歯のままの歯というのが僕の口の中に4本もあります」と説明。「一生持つ歯ではない」ため、歯科医師からは「計画的に抜いて、矯正で整えた方がいい」と伝えられたという。

そのため「今から歯を4本抜いて参りたいと思います」と笑顔を見せた。また、矯正費用に不安を抱く中、医師からは先天性永久歯欠損の「本数が多いと矯正が保険適用になる」と教えられた。

だが、保険適用に該当する本数は「6本から」とされたため「自費での治療を…期間をかけてやっていきたいと思います」と、4本の抜歯を無事に終えていた。