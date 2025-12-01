お笑いコンビ「ジャングルポケット」のおたけ（42）が、11月29日深夜放送のテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。お手本としている芸人の名前を挙げて、苦笑される一幕があった。

この日は「ジャンポケ再生工場」と題して、「ジャングルポケットの未来を考える」をテーマに企画。おたけと太田博久（41）が揃って出演し、本音をぶつけ合った。

コンビになり、苦難の道を歩む2人。太田はこの1年は「結構ツラかった」と本音を吐露するが、一方のおたけが「僕はスタンス的にいいと思っている。もはや（過去を）超えたくらい」と大風呂敷を広げた。

さらに太田について、おたけは「彼が笑いを取っていたのは顔芸だけ」などと上から目線で批評。今は責任感も芽生え、大ボケの立場で試行錯誤する毎日が充実していると話した。

だが、そんなおたけが「キャラクターも、この人の真似しようみたいなのをやってます」と話すと、おぎやはぎや劇団ひとりが「今までやってきたのは、どういう真似?」と質問。

おたけは真顔で「今は志村さんの真似で」と話すと、スタジオは大爆笑に包まれ、劇団ひとりは「凄いところをやってるね」と笑い転げていた。