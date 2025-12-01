『CDTVライブ！ライブ！』、3週連続“3大Fes.”を放送 第1弾は「クリスマス LOVE SONG Fes.」 全出演アーティストが発表に
音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）が、12月に3週連続で“3大Fes.”を放送することが決定。12月15日18時30分放送の第1弾「クリスマス LOVE SONG Fes.」より、ILLIT、Aqua Timez、Ado、幾田りらほか、全出演アーティストが発表された。
12月15日放送の『CDTVライブ！ライブ！』は3時間30分スペシャル。3週連続で届ける“3大Fes.”の第1弾「クリスマス LOVE SONG Fes.」として、豪華アーティストたちが“この季節に聴きたい珠玉のラブソング”を次々と披露し、Fes.を盛り上げる。
先日、WEST.、ORANGE RANGE、King ＆ Prince、なにわ男子、Perfume、FRUITS ZIPPER、星野源の出演が発表された。さらに今回、ILLIT、Aqua Timez、Ado、幾田りら、ENHYPEN、Superfly、Stray Kids、Da-iCE、TOMORROW X TOGETHER、DOMOTO、HANA、BE:FIRST、Little Glee Monster、REIKOの出演が決定。
そして、星野源によるプラチナライブでは、「恋」「SUN」「不思議」を含む大ヒット曲、全10曲を披露することが決定。国内外23公演のツアーを終えたばかりの星野が届ける一夜限りのステージは必見だ。Adoは豪華2曲メドレーを披露。この季節にぴったりの楽曲やアレンジで楽しませる「クリスマス LOVE SONG Fes.」に期待したい。
さらに、12月22日には“3大Fes.”第2弾として「クリスマス年間ランキングFes.」が放送。今年の音楽シーンを総決算するべく、2025年を彩った豪華アーティストが集結し、大ヒット曲のライブパフォーマンスを続々と披露する。
“3大Fes.”の締めくくりとなるのは、12月31日放送の「年越しカウントダウンFes.」。23時45分から翌朝5時まで、豪華アーティストのライブとともに盛大に新年を迎える恒例の年越しスペシャルとして放送される。豪華アーティストとともに、最高の2026年を迎えてほしい。
『CDTVライブ！ライブ！』「クリスマス LOVE SONG Fes.」は、TBS系にて12月15日18時30分放送。
※出演アーティストは以下の通り。
＜出演アーティスト＞
■出演アーティスト（※アーティスト名50音順）
ILLIT
Aqua Timez
Ado
幾田りら
WEST.
ENHYPEN
ORANGE RANGE
King ＆ Prince
Superfly
Stray Kids
Da-iCE
TOMORROW X TOGETHER
DOMOTO
なにわ男子
HANA
Perfume
BE:FIRST
FRUITS ZIPPER
星野源
Little Glee Monster
REIKO
