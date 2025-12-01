テレビ朝日系特番「国民５万人が投票！ 貴方が一番好きな野球スターは誰 禁断！プロ野球総選挙」（午後６時半）が１日、放送され、引退したレジェンド９０００人の中から最強のベスト２０が選出された。

第６位に選ばれた落合博満はスペシャルゲストとして登場。「背番号と同じ６で良かったですね。うれしいです。」とニッコリ。

スタジオ出演の古田敦也さんが「僕が入った時は落合さんがナンバーワンの右のバッターだったんで、落合さんは覚えてられないと思うんですけど、僕はオールスターの時にお風呂でバッティングを教えてもらったことがあって」と明かすと「野球を聞きに来る人がいれば教えられることは全部教えるんだけれども、そういう人がいないんですよ。何を聞けばいいかが分からない人が多くてね。（古田さんは）数少ない１人ですよ」と答えた落合さん。

「試合が終わってシャワーを浴びて、湯船に浸かってらっしゃったんですよ。僕と広澤（克実）さんと２人で入っていって、ちょうど落合さんが１人で座られてたんで、広澤さんが『お前、バッティング聞け！』って言って。僕と広澤さんは湯船に浸かりながら『落合さん、バッティング、教えてもらえないですか？』って言ったら、落合さんがそのまま湯船の中で立ち上がられて『バッティングというのはポイントがあるんだよ。体の前でポイントを作ったら、いつでも打てるんだよ』って」と当時の教えを振り返った古田さん。

「でも、立ち上がってやられてたんで、僕たちは湯船で座ってるんですけど、落合さんの落合さんの方が気になっちゃって…」と続けたところで当の落合さんは無言で苦笑していた。