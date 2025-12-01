短いけど女っぽい♡【40・50代】若見えも狙える◎「大人ショートボブ」

年齢を重ねた40・50代こそ、大人女性ならではの美しさを楽しめる時期。「大人ショートボブ」は、すっきりとした短さでありながら、丸みのあるシルエットが女性らしさを引き立ててくれそうです。スタイリング次第でカジュアルにも上品にも仕上がり、40・50代のライフスタイルにも自然に馴染みそう。大人世代にぴったりな「大人ショートボブ」を早速チェックしていきましょう。

小顔に見える前下がりショートボブ

フェイスラインをシャープに見せてくれそうな前下がりショートボブ。ヘアスタイリストの@urano_kazuyukiさんは、「丸に近いひし形を作っていくことで柔らかさ優しさが出る上に、小顔効果も出ます」とコメントしています。顔まわりの髪が曲線を描き、女性らしい雰囲気を引き立ててくれそうです。

首もスリムに見えそうなメリハリシルエット

こちらは、@urano_kazuyukiさんが「丸みとくびれのショートボブ」と紹介しているヘアスタイル。メリハリのあるシルエットがデコルテや首筋を美しく見せてくれそうです。ふんわり毛束をつくってナチュラルに仕上げればカジュアルに、しっとりタイトに仕上げればキレイめに、さまざまなヘアアレンジも楽しめるはず。

すっきり見せつつ女性らしさをキープ

こちらのショートボブは、サイドや前髪に長さを残すことで女性らしさがキープされているのがポイント。顔まわりのレイヤーがフェイスラインを自然にカバーして小顔に見せてくれそうです。ふんわりと仕上げることで、若々しさや柔らかさを演出できそう。

初めてショートにトライする人にも◎

すっきりとした印象を与えるコンパクトなショートボブ。丸みを持たせながらコンパクトに収めることで、上品で軽やかな印象を与えられそうです。ヘアスタイリストの@_kazuki0513さんは、「長めのショートなので初めてショートにする方もオススメ」とコメントしています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@urano_kazuyuki様、@_kazuki0513様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri