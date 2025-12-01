狙っていた方、ぜひ。

打鍵するごとに指先から幸せオーラが出ると噂のキーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）。そのなかでも異彩の輝きを放つのが、「HHKB Studio」です。今回のAmazonブラックフライデーでセールに。通常4万4000円のところ、4万1500円となっています。

HHKB Studio 日本語配列／雪 41,500円 Amazonで見る PR PR

HHKBの現行モデルは、キースイッチに静音タイプの静電容量無接点方式を採用していますが、HHKB Stuidoは独自開発のメカニカルスイッチを採用。故に打鍵感がちょっと違いますが、個人的にはHHKB Studioの打鍵感は大好きです。

Image: Amazon

HHKB StuidoがほかのHHKBと異なるのは、オールインワンな点。ポインティングデバイスに左右のクリックボタン、そして側面にはタッチセンサーを搭載し、このキーボードだけでマウス操作やスクロールなど、ほとんどのPC作業をこなすことができる、HHKBのなかではかなり意欲的なキーボードです。VRゴーグルとの相性がいいですね。

その分お値段もお高めなんですが、セールでお安くなっていますので、購入に躊躇していた方は今がチャンスです。

Source: Amazon