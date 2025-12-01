意外と使うシーン多いよ。

Jackryのかわいいかわいいポータブル電源「Jackery Explorer 100 Plus」が、Amazonブラックフライデーで40％オフの9,540円となっております。

Jackery Explorer 100 Plus ポータブル電源 9,540円 Amazonで見る PR PR

ポータブル電源としては、破格のコンパクトさ。手のひらサイズのポータブル電源というのは、なんか魅力ありますよね。

Image: Amazon

容量は31,000mAh。ポタ電としては控え目です。まあ、小さいですからね。

となると、モバイルバッテリーでいいんじゃね？って話になると思うんですけど、モバイルバッテリーよりは使い道が広くなります。

モバイルバッテリーだと、出力が65Wとか100Wくらいのものが主流。スマートフォンやタブレットなどの充電なら問題ありませんが、それよりも大きな家電を動かしたいとなると力不足。

そんなとき、Jackery Explorer 100 Plusなら最大128Wなので頼りになります。ゲーミングノートPCなどを家のリビングでちょっと使いたいというときなどに、かなり重宝します。

また、家のなかでUSB機器を使いたいときに、延長コード代わりにこれを持ち歩いて使うというのもいいですね。

小さいし1万円を切るお値段なので、とりあえず買っておいて、使い道は後で考えるというのもアリだと思います。あって困るものでもありませんし。

それに、かわいらしいですしね。おひとつ買っておきましょう。

Jackery Explorer 100 Plus ポータブル電源 9,540円 Amazonで見る PR PR

Source: Amazon