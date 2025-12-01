Image: Amazon

「言った・言わない」で揉めるの、本当にめんどくさいですよね。

でも、もし自分が“いつでも録音してくれる小さな相棒”を身につけていたら、そのストレスは一気に消えるかもしれません。

その生活を自然に実現してくれるのが、Plaud（プラウド）の「NotePin AIボイスレコーダー」です。

Plaud NotePin AI ボイスレコーダー 22,000円 Amazonで見る PR PR

時計みたいに腕につけたり、クリップで洋服に留めたり、ネックレスみたいに首から下げてもOK。

身につけていることを忘れるレベルで、常に会話を記録してくれます。

しかも今ならブラックフライデーで20％オフ。通常2万7500円のところ、2万2000円なんです。

Image: Amazon

録音したらAIで文字起こししてくれます。112カ国語対応だから頼もしい！

音声、テキスト、画像、ハイライト記録など、さまざまな要素を記録して、文脈をより深く理解し、包括的な要約を生成してくれます。

Image: Amazon

また、Plaud Intelligenceが記録から必要な情報を見つけて質問に答えてくれたり、やることを整理してくれたりします。

「NotePin AIボイスレコーダー」は1度フル充電すれば20時間の連続録音ができる長時間バッテリー。

Image: Amazon

会議もインタビューも日常会話も、もう聞き逃さないから、言った言わないの争いもゼロ。仕事もプライベートも、かなりラクになります。生産性を上げるガジェットが、安価で手に入りますよ。

Source: Amazon