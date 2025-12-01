トーヨービバレッジは、鉄観音茶を使用した「烏龍ティーラテ」を12月2日から全国のコンビニエンスストアにて順次発売する（一部地域・一部店舗を除く）。

香り豊かな鉄観音茶とまろやかなミルクが織りなす、コク深い味わいの「烏龍ティーラテ」が新登場する。冬の始まりをやさしく包み込むような、鉄観音茶の芳ばしい香りを楽しんでほしいという。

パッケージは、深みのある赤に模様を合わせ、どこか異国の雰囲気を感じられるデザインに仕上げ、店頭でもパッと目を引く仕上がりにした。さりげなくあしらった金のアクセントが上品さを添え、烏龍ティーラテの美味しさをより一層引き立てる。

近年、台湾茶をはじめとした本格志向のお茶が人気を集め、香りや品種にこだわる“上質なお茶体験”が注目されている。そんな高まるお茶ブームに寄り添い、鉄観音茶ならではの甘く芳ばしい香りをチルドカップで手軽に楽しめる一杯として「烏龍ティーラテ」が誕生した。日常の中でほっとひと息つける、上質なティーラテ体験を届ける。

［小売価格］198円（税別）

［発売日］12月2日（火）

トーヨービバレッジ＝https://www.toyobeverage.co.jp