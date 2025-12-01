カルビーは、福岡県立福岡農業高等学校と共同で開発した受験生を応援するポテトチップス「ポテトチップス合格する梅（ばい） 梅ぇしそ味」を12月8日から中国・四国・九州・沖縄で数量限定発売する。商品はなくなり次第終了となる。なお、コンビニエンスストアでの取扱いはない。

福岡農業高校では、2009年から太宰府市内で収穫した梅を使った商品開発を行っている。同校は、太宰府の梅を使った商品を多数開発する傍ら、カルビーの地域に根差した商品開発の取り組みを知り、2012年12月、カルビー九州支店にコラボレーションを提案した。“地元の梅を使用した商品で、受験生を応援したい”という双方の想いが合致し、2013年度から毎年、同校とカルビーとの共同開発で「ポテトチップス合格する梅」シリーズの商品をエリア限定・数量限定で販売している。また、この共同開発の取り組みは太宰府市の「令和発祥の都太宰府「梅」プロジェクト」の一環となっている。

コラボレーション第13弾となる同商品は、今年3月以降にカルビーの従業員が11回、福岡農業高校を訪れて商品開発に関する授業を実施。生徒たちはコンセプトやキャッチコピー、パッケージデザインを考え、最終的な味も決定した。今年は梅と組み合わせる味として「ゆずこしょう」や「にんにく」、「ブラックペッパー」など、さまざまな案の中から梅の酸味と相性が良い味として「しそ」を選出した。勉強の合間や疲れたとき、気持ちを切り替えて、もうひと踏ん張りしたいとき「この一枚が、背中を押す一歩になれるように」という生徒たちの想いが込められている。パッケージデザインや販促物の作成など開発から販売まで約10ヵ月のプロセスを経て、受験シーズンが本格化する時期に合わせ、「ポテトチップス合格する梅 梅ぇしそ味」を発売する。特に、受験生やその家族、友人の人々に楽しんでもらいたい商品となっている。

「ポテトチップス合格する梅」は、太宰府市産の梅を100％使用し、福岡農業高校の生徒たちと共同開発した受験生を応援するポテトチップス。原材料の梅肉パウダーの梅肉は、太宰府市内で実った梅を福岡農業高校の生徒が収穫し、高校でペーストに加工したものを使用している。

「ポテトチップス合格する梅 梅ぇしそ味」は、梅のさっぱりとした酸味と、しその爽やかな香りが優しく広がり、リフレッシュできる味わいとなっている。

生徒が考えたキャッチコピー「さっぱり梅しそでリフレッシュ！」は、勉強の合間や疲れた時に、もうひと踏ん張りしたいときに気分転換できるさっぱりとした味わいを表現。「頑張る君へエール」「合格しそーばい！」は、受験生を応援する気持ちや生徒たちの願いを味名の「しそ」に掛けて表現した。

パッケージ表面には、商品開発に携わった福岡農業高校 食品科学科 梅研究班の生徒11名の写真を掲載した上、福岡農業高校のキャラクター「うめりん」をモチーフに生徒たちが考えたオリジナルキャラクターを掲載した。裏面には梅収穫時の生徒たちの写真を掲載したほか、手書きで応援メッセージが書き込めるメッセージスペースを設置。さらに太宰府市が元号「令和」の発祥の都であることを説明する文章を掲載している。なお、この取り組みは太宰府市の「令和発祥の都太宰府「梅」プロジェクト」の一環となっている。

［小売価格］180円前後（税込）

［発売日］12月8日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp