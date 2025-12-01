21年続いた長寿ラジオ番組、12月末で放送終了 『大西貴文のTHE NITE』大西貴文が病気公表して発表
長寿ラジオ番組『大西貴文のTHE NITE』（ミュージックバード）のDJ・大西貴文が12月1日、自身のXを更新し、緊急入院していたことを明かし、病気を公表。番組を12月末で終了すると発表した。
【写真】『大西貴文のTHE NITE』大西貴文が病気公表・メッセージ
大西は「去る10月12日熊本でのイベントの際、倒れ緊急入院、リハビリが主な病院に転院し12月9日に退院も決まりました。が病名はアテローム血栓性脳梗塞」と説明。
「その時の主治医からは生放送は。。という診断から21年間続けてきた僕にとっては人生そのものでした『大西貴文のTHE NITE』を12月末の再放送をもって終了とさせて頂くことを決めました。本当に本当に残念ですがこれまでありがとうございました」と伝えた。
そして「なにも知らずにこの業界に入りここまで育ててくれたリスナーさん、関係者の皆様大変なことも多くありましたがワンマンDJにしか味わえない醍醐味も感じさせて頂きました」と感謝。「一度きりの人生、たくさんの出会いもありがとうございました。一生の宝物皆さんの記憶に留めておいてくださいね」と呼びかけた。
