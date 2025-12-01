『紅白歌合戦』でパフォーマンスに期待している紅組アーティストランキング！ 「HANA」を超えた1位は？
All About ニュース編集部は11月14日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2025年の紅白歌合戦出場者」に関するアンケート調査を実施しました。
【12位までの全ランキング結果を見る】
今回のランキングは、現時点で発表されている紅組のアーティストが対象です。
この記事では、「『紅白歌合戦』でパフォーマンスに期待している紅組のアーティスト」ランキングを紹介します。
2位：HANA／61票
2位にランクインしたのはHANAでした。HANAは、オーディション番組『No No Girls（通称・ノノガ）』から誕生した7人組ガールズグループで、プロデューサーのちゃんみなさんとともに『紅白歌合戦』に初出場が決定しました。
回答者からは、「ステージで見せるプロとしてのオーラや色気、そして爆発的なエネルギーが大きな魅力」（20代女性／長野県）、「迫力のあるキレキレダンスを見たい」（50代女性／東京都）、「個性的で見た目も派手なため、紅白ならではのパフォーマンスが期待されます」（20代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
1位：Perfume／72票
1位にランクインしたのはPerfumeでした。ヒット曲の多いPerfumeは、『紅白歌合戦』には2年ぶり17回目の出場となります。今年メジャーデビュー20周年を迎え、常に最先端のパフォーマンスを披露しているユニットです。
そんなPerfumeは、年内をもって活動をひと区切りし、2026年からコールドスリープすると発表済み。コールドスリープ前にみせる最後のステージになる可能性もあり、どんなパフォーマンスや演出になるのか、多くのファンが期待しています。
回答者からは、「いつも最新の技術とパフォーマンスを披露してくれるから」（30代女性／愛知県）、「テクノロジーを駆使しておもしろい演出をしてくれそう」（30代女性／大阪府）、「活動休止してしまうのでしっかり目に焼き付けたい」（30代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)