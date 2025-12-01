「子供たちに会える」与沢翼氏、元妻と連絡取れ安堵「LINE晒さない方がいいですよ」「やり直せないの？」
かつて「秒速で1億円稼ぐ男」と呼ばれた実業家の与沢翼さんは12月1日、自身のInstagramを更新。元妻と連絡が取れ安堵（あんど）したようです。
【画像】与沢翼氏と元妻のLINEショット
ファンからは、「より戻すのが子供達の為に一番」「これ以上の素敵な女性はいません」「あーたんがすきなので、戻ってほしいです」「あ〜たんは尊いね」「お子さんたちに会えるの楽しみですね」「LINE晒さない方がいいですよ」「応援してます！」「奥さんとやり直せないの？」など、さまざまな声が上がりました。
(文:中村 凪)
「お子さんたちに会えるの楽しみですね」与沢さんは「久しぶりに、元奥さんにLINEしました」とつづり、元妻とのLINEのスクリーンショット画像を1枚投稿。元妻が与沢さんと会う日を確認し、快く日程を約束する様子がうかがえます。文面からは優しさが伝わり、与沢さんも「婚活やってるから何か言われるかなと思ったけど、優しい（涙の絵文字）13日、子供たちに会える。本当ありがとう。めちゃくちゃ楽しみだ」と喜びをあらわにしています。
豪華な“自宅”公開自身のInstagramでプライベートショットなどをたびたび公開している与沢さん。11月21日の投稿では「昨日10億円の家が戻ってきた」とつづり、「婚活特設会場」だという豪華な自宅に家具が搬入される様子を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
