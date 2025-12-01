Q. 解熱剤は「早く飲むと逆効果」「治りが遅くなる」って本当ですか？ 【薬学部教授が回答】
Q. 解熱剤は「早く飲むと逆効果」って本当ですか？ 飲まずに我慢すべきでしょうかQ. 「熱が出たとき、早めに解熱剤を飲んでいいのか、いつも迷います。『早く飲むと逆効果』『しっかり熱が出た方が治りが早い』と言われることがありますが、本当ですか？ なるべく我慢して、飲まないようにした方がいいのでしょうか？」
A. 熱の高さだけにとらわれず、つらさにあわせて適切なタイミングで活用しましょう発熱は体がウイルスや細菌と戦っているサインであり、熱そのものは病気ではありません。無理に熱を下げると、体の免疫反応が十分に働く前に症状を抑えてしまいます。そのため、熱だけを抑えることで回復が遅くなる可能性は、確かにあります。
その場合は解熱剤でつらさを和らげて体力を保てた方が、早い回復が期待できます。
「とてもつらいけど、まだ37度台だから解熱剤は飲まずに我慢しよう」「計ってみたら38度を超えていたから、きつくはないけど解熱剤を使おう」と、熱の高さだけを目安にする人も珍しくありませんが、大切なのは「数値」ではありません。
自分自身の「つらさ」や「体力的な消耗」「日常生活への支障」を基準にすることです。体の状態をよく観察して、必要と感じたタイミングで適切に使うことが大切です。
▼阿部 和穂プロフィール
薬学博士・大学薬学部教授。東京大学薬学部卒業後、同大学院薬学系研究科修士課程修了。東京大学薬学部助手、米国ソーク研究所博士研究員等を経て、現在は武蔵野大学薬学部教授として教鞭をとる。専門である脳科学・医薬分野に関し、新聞・雑誌への寄稿、生涯学習講座や市民大学での講演などを通じ、幅広く情報発信を行っている。
(文:阿部 和穂（脳科学者・医薬研究者）)