「ご心配をおかけしました」水野美紀、“和解”を報告「仲直りしたんですね」「なんて時代が来たんだ」
俳優の水野美紀さんは11月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。揉めていたAIと“和解”したことを報告しました。
【写真】水野美紀、AIとの“和解”を報告
「凄い、AIと和解出来るんだ」水野さんは同日19時41分に「ご心配をおかけしました。Geminiと和解しました。」とポスト。朝、GoogleのAI「Gemini」と揉めており、12時間後には和解したようです。また、「今は一緒にPDFgearの説得に取り組んでいます」と“揉めた”AIと協力して、PDFの編集ソフト「PDFgear」の操作に挑戦していると明かしました。今後の動向が気になる内容となっています。
ファンからは、「和解おめでとうございます」「オモシロイやん」「よかったですね 俺はchat GPTと別居中です」「第二話開幕、、、」「なんて時代が来たんだ。笑」「凄い、AIと和解出来るんだ」「仲直りしたんですね」「話せばわかる奴らです」と、すっかり人々の生活に浸透してきたAIの話題に多くの反響が寄せられました。
「旦那は毎日アレクサと揉めています」1日には「旦那は毎日アレクサと揉めています」と報告した水野さん。夫婦そろってAIと“格闘”しているようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
