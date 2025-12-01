海外でも注目を集めている！？アグリーキュートな「おばあちゃんニット」特集♡

“おばあちゃんのお手製”を思わせるニットが今、海外でも注目を集めているんです♡ そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、アグリーキュートな「おばあちゃんニット」のコーデ＆アイテムをピックアップ。甘く個性的に仕上がる着こなし方をチェックしてみて！

おばあちゃんなニットいけませんか？ おばあちゃんのお手製を思わせるアグリーキュートなニットは今、海外でも注目を集めるファッションキーワード。ニットの存在感に負けないようにコーディネートも甘く個性的に♡

Cordinate スカパンレイヤードでグラニーコアな着こなしに ビーズとスパンコールでお花を描いた刺しゅうのカーディガンは、淡〜いピンクがなんともお上品♡ ヒョウ柄パンプスで遊び心をIN♡ スパンコールつきカーディガン 10,780円／Little Trip to Heaven ミディプリーツスカート 3,190円／レトロガール（R1000）白レースパンツ 5,500円／jouetie バレッタ（2コセット）6,050円／the Virgins バッグ 2,199円／GRL ヒョウ柄バレエシューズ 7,700円／オリエンタルトラフィック（ダブルエー）

Item ヴィンテージ感がたまらないニット 【a】ベージュニット 6,490円／Little Trip to Heaven

▶︎やさしい色使いとルーズなサイズ感に思わずほっこり♡ 【b】馬プリントニット 9,900円／merry jenny

▶︎子どもの頃に着ていたような懐かしモチーフをもう一度。 【c】ニットベスト 6,490円／Little Trip to Heaven

▶︎ヴィンテージライクな配色だけど、今風な着こなしに落とし込みやすいクロップド丈。 【d】お花ニット 24,200円／HONEY MI HONEY

▶︎ニットの白いお花がパッと咲いたようなざっくりニットが素朴でおかわ♡ 撮影／菊地史（impress+）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／櫻井優衣（本誌専属）プロップス／AWABEES、PROPS NOW

Ray編集部 副編集長 小田和希子

櫻井優衣