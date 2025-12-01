¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¤¬º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡¡Ö°ìÈÖ¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±Æü¡¢¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¡¡¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì¡×¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í£±£¹Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£¶£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂåÂÇ¤È¤·¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ïºòµ¨¤Î£±£°£±»î¹ç¤«¤é£·£´»î¹ç¸º¤Î£²£·»î¹ç¡£ÂÇÎ¨£²³ä£¸ÎÒ¡Ê£±£µ£´ÂÇ¿ô£³£²°ÂÂÇ¡Ë£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£²ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¡ÖÀµÄ¾¡¢¡Ê²¬ËÜ¡ËÏÂ¿¿¤¬¥±¥¬¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¤¶ì¤·¤¤¤Ê¤«¤ÇËÍ¤¬¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÍ¼«¿È¤â°ìÈÖ¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ»á¡Ê£´£°¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£Àè·î£²£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤·¡¢Ç®¤¤ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤ËÏË¤êà¥µ¥«¥Á¥ç¡¼á¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ£ÇÅÞ¤«¤é°¦¤µ¤ì¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤´ÖÊÁ¤Ê¤À¤±¤Ë¡Ö°ìÈÖ»×¤¤Æþ¤ì¤¬¿¼¤¤ÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Èá¤·¤µ¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£