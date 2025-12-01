競争が激化しているドラッグストア業界。業界再編の動きが加速する中、各社が特色を打ち出しています。

【写真を見る】食パンが99円？ドラッグストアのイチオシ商品

“巨大ドラッグストア”誕生 売り上げから見える特色とは

山形純菜キャスター:

12月1日に統合したのは、ドラッグストア業界1位「ウエルシアHD」と業界2位「ツルハHD」で、売上高は2兆円を超える見通しだということです。

売上高2位となる「マツキヨココカラ＆カンパニー」（1兆616億円）は、2021年に「マツモトキヨシ」と「ココカラファイン」が経営統合したものです。

山形キャスター:

ドラッグストア業界各社の決算には、品目別の売り上げがあるのですが、そこから大きく分けて“3つの特色”が見えてきます。

【〇〇強化型ドラッグストア】※各社の決算短信より作成



▼バランス型

医薬品や化粧品、日用品など、食品、調剤がバランスよく売り上げ

→「ウエルシアHD」「ツルハHD」



▼食品強化型

食品の売り上げが高い

→「コスモス薬品」61.2％が食品

→「クスリのアオキ」52.2％が食品



▼医薬品・化粧品強化型

医薬品・化粧品の売り上げが高い

→「マツキヨココカラ＆カンパニー」

医薬品が36.5%、化粧品が35%

合わせて7割を超える

ドラッグストアに厨房？“食品強化型”の狙い

山形キャスター:

“食品強化型”ドラッグストアである「クスリのアオキ」は、北関東を中心に全国で1085店舗を展開しています。

2022年頃から一部小型店を除き、食品事業を強化しています。▼全店舗で生鮮食品を販売、▼厨房を設置し、できたての総菜を販売していて、売り上げの半分以上が食品だということです。

小売業の流通に詳しい流通経済研究所・上席研究員の池田満寿次さんは、購買頻度の高い「食品」を強化し、来店頻度を高める。そして、利益率の高い化粧品・医薬品などの“抱き合わせ”購入を狙っているのではないかとしています。

また、同じく“食品強化型”ドラッグストアの「コスモス薬品」では、あえて郊外に出店することで、大きな売り場・広い駐車場を確保しています。

その狙いについて、コスモス薬品の担当者は、高齢のお客さんは何店舗も回るのが大変なため、医薬品・化粧品・食品など“一か所で完結”できるようにしているといいます。

“医薬品・化粧品強化型” 「利便性の高さ」がポイントか

山形キャスター:

“医薬品・化粧品強化型”ドラッグストアである「マツキヨココカラ」は、医薬品・化粧品の売り上げが約7割を占めています。

マツキヨココカラ＆カンパニーの担当者によると、「資格・専門知識が必要な分野などで成長を目指す」ということです。

流通経済研究所の池田さんは、駅前など都市部に店舗があることで、利便性が高く、すでに集客効果があるといいます。そのため、利益率が高い医薬品・化粧品などの強化ができるのではないかと見ています。独自ブランドも約2300品目あるということです。

井上貴博キャスター:

医薬品や日用品だけの販売ではなく「生活インフラの拠点にしよう」ということだと思いますが、スーパーやコンビニエンスストアとの競争にもなりますよね。

スポーツ心理学者（博士） 田中ウルヴェ京さん:

商品だけではないサービスであったり、「ディスプレイ」や「店員との会話」などほとんどエンタメ化しているようにも感じます。“親しみ感”のようなものが大事になっているのかもしれません。

出水麻衣キャスター:

価格競争だけでは企業側が疲弊してしまいますから、各社が工夫しているのだろうと思います。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜プロフィール＞

田中ウルヴェ京さん

スポーツ心理学者（博士）

五輪メダリスト 慶應義塾大学特任准教授

こころの学びコミュニティ「iMiA（イミア）」主宰