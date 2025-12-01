スズキ「“新”KATANA」に反響多数！ 販売店には「実際に乗ってみて快適性に驚いた」「長時間のライディングでも疲れにくい」との声も 現在の納期はどれくらい？

往年のスタイルをオマージュ

スズキは、2025年11月11日に「KATANA（カタナ）」の2026年モデルを発売しました。

KATANAは、1980年にドイツで開催された「ケルンショー」で発表され、一大センセーションを巻き起こしたスズキの人気モデルです。

スズキ新「カタナ」登場に大反響！

排気量別にシリーズ化して発売されて大きな人気を博しましたが、2000年に生産を終了。その後は歴史的な名車として語り継がれ、現在まで多くのバイクファンに愛されてきました。

そして、今回発売された2026年モデルはこれまでスズキが培ってきた技術が多数盛り込まれ、さらなる高性能を実現しています。

たとえば、外観デザインは従来のKATANAの特徴的な”刀”をイメージしたシャープなラインを維持しつつ、現代的で洗練された印象を与えます。

また、ヘッドランプは初代「GSX1100S KATANA」の角形デザインを踏襲しつつ、LED仕様とされています。

さらに、「GSX-R1000」のエンジンをベースに最高出力150ps、最大トルク105Nmを発揮し、ストリートでもサーキットでも優れたパフォーマンスを提供します。

なお、カラーリングは「ミスティックシルバーメタリック」と「パールビガーブルー」の2色展開。価格は168万3000円に設定されています。

販売店でもSNSでも反響は上々

では、2026年モデルのKATANAに対して、販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。

関東のスズキ販売店担当者は次のように話します。

スズキ「KATANA」2026年モデル

「新型KATANAは発表から継続してお問い合わせいただいており、現時点での納期は2025年12月から2026年1月を見込んでいるなど、すでに生産待ちの状態です。

また、実際に新型KATANAを購入されたお客様の多くは、他の車両と乗り比べて走行性能に納得されるケースが多い印象です。

試乗したお客様からは、『実際に乗ってみて快適性に驚いた』『長時間のライディングでも疲れにくく感じる』というお声をいただきました」、

また、関西のスズキ販売店担当者は次のように話します。

「新色がなくても、価格や走行性能に魅力を感じているお客様が多い印象です。

特にエンジン性能に関しては、『前モデルからの進化が実感できる』とおっしゃるお客様も少なくありません。

デザインに対しても従来の『KATANA』の特徴を保ちつつ、より洗練された印象を与えており、そちらにも強い関心を持っていただいております。

新たにフル液晶ディスプレイやLEDヘッドランプなどが導入された点や、シートの形状やハンドルの構造など、細かな部分に至るまで改善された点も、非常にご好評いただいている印象です」。

また、SNSでも新型KATANAに対してさまざまな反響が寄せられていました。

たとえば、「かっこいい！ 実車を見たい」「シャープなデザインが現代的で進化を感じる」といった好意的な声が上がっています。

一方で、「新色がないのは残念」「テールがもう少し長くなるといい」という声もあり、特にデザインに関する意見も散見されました。

※ ※ ※

2026年モデルのKATANAは、その独自のデザインと卓越した走行性能に加え、最新技術を搭載しており、安定した人気を保っているようです。

SNSや販売店にもさまざまな反響が寄せられていることからも、その注目度の高さがうかがえます。

今後の納期や販売状況などの動向にも、引き続き注目が集まりそうです。