朝倉さや、結婚発表「これからも真っ直ぐに歌を歌い続けて」 TBSラジオ『にち10』でも話題に
シンガー・ソングライターの朝倉さや（33）が1日、自身のXを更新。結婚を発表した。
【写真】『にち10』リスナーにもおなじみ！朝倉さやが結婚発表
朝倉は、写真を添えて「皆様いつも応援いただき、ほんっってんありがとさまです。私事で大変恐縮なのですが、結婚しました事をご報告します。これからも日々挑戦、勉強しながら真っ直ぐに歌を歌い続けていきますので、一緒に大行進し続けてくれたら嬉しいです。年末年始にお会いできる事楽しみにしています」と呼びかけている。
朝倉は、1992年6月29日生まれ、山形県出身。ひいおばあちゃんや、母が民謡が好きだった影響で小学2年生から本格的に民謡を習い始め、小学4年生から三味線も習い始める。小中学校時代に民謡日本一に2度輝き、18歳で上京した。2012年、中孝介やCrystal Kay、JUJU、東方神起など著名アーティストを手掛ける音楽プロデューサーsolayaと出会い、動画サイト上で名曲を民謡調や山形弁にアレンジして歌唱。「残酷な天使のテーゼ」「創聖のアクエリオン」などの楽曲に三味線を取り入れ、民謡調、また山形弁にアレンジして歌唱、投稿して間もなく再生回数はじわじわ上がり、話題となった。TBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』にも度々出演するなど、リスナーにとっても人気を博している。
