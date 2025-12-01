tilnus新作プランパー登場♡温感×パールでぷっくり唇に

日韓共同開発コスメブランド「tilnus（ティルナス）」から、新作温感プランパー「サンリットパール プランパー」が登場♡唇に塗るとじんわり温かくなり、自然な血色感とぷっくり（※1）立体的な唇に仕上がります。リップの発色とグロスのツヤ感を1本で叶え、マイルドな使用感でプランパー初心者にもおすすめ。ホリデーシーズンのギフトにもぴったりな限定パッケージです♪

じんわり温感でぷっくり唇に

「サンリットパール プランパー」は塗ると唇がじんわり温かくなり、自然な血色感と立体感のあるぷっくり（※1）唇に。

軽い付け心地でべたつかず、乾燥せずに保湿できるのも嬉しいポイントです。

プランパー独特のピリピリ刺激（※2）が苦手な方にも使いやすいマイルドな処方で、毎日のリップケア感覚で楽しめます。

1本でリップ＆グロス効果

リップのように発色しつつ、パール入りでグロスのツヤ感をプラス。

カラーは「01ピーチクォーツ（やわらかなコーラルピンク）」と「02ローズオパール（透明感のあるライトローズピンク）」の2色展開で、ひと塗りで華やかさとボリューム感を演出します。

毎日のメイクやホリデーシーズンの特別なシーンにもぴったりです。

ホリデー気分を彩る限定パッケージ

メタリックな限定パッケージは、冬のギフトにも最適。

イメージモデルNiziUの新ビジュアルでは、ニットやアームウォーマーに合わせたスタイリングで、ぷっくり（※1）唇の華やかさを演出しています。

クリスマスや特別な日を華やかに彩るアイテムとして、自分用にもプレゼントにもおすすめです。

※1 メイクアップ効果による

※2 全ての方に刺激が起きないわけではありません。

tilnusプランパーで華やか冬メイク♡

「サンリットパール プランパー」は、じんわり温感で自然な血色感とぷっくり（※1）立体感を叶えるtilnusの新作プランパー♡

リップとグロス効果を1本で楽しめ、マイルドな使用感でプランパー初心者も安心。カラーはピーチクォーツとローズオパールの2色、税込1,650円。

ホリデーシーズンのギフトにもぴったりな限定パッケージで、冬のメイクを華やかに彩ってくれます♪