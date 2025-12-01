＜専業主夫と在宅ワーク妻＞昼寝とゲーム三昧の旦那に腹が立つ！料理と寝かしつけは担当外！？
小学校1年生の娘をもつ投稿者さん。彼女は自らを「家事が苦手、でも仕事は好き」と語ります。一方、旦那さんは「家事は得意、でも仕事は人間関係が煩わしいから嫌い」という性格。条件がぴったり合致したため、旦那さんには専業主夫をしてもらう形を選びました。
『私はフルリモート勤務でほぼ在宅。旦那には娘の送り迎えや買いもの、掃除洗濯を任せ、料理は主に私が担当。娘がママっ子で土日は私と一緒に過ごすことが多く、毎晩の寝かしつけも私の役割。旦那は「夜型だから」と明け方までオンラインで友人とゲームを楽しみ、昼間は家事を済ませたあと昼寝』
専業主夫の旦那。夜更かししておいて昼寝はどうかと
働く投稿者さんをしり目に、深夜のゲーム疲れを取るために昼寝はないとママたち。
『昼寝する必要はないと思う。料理の練習に時間を使うべき。旦那さんには危機感が足りない』
『夜更かししてゲーム三昧だからって、昼寝をするのはいかがなものかと……。在宅ワークしている横で、毎日寝られたら気分が悪いよ。主夫としても大人としても配慮が足りないし、子どもへの影響も心配』
投稿者さんも「昼寝のかわりに何を頼むべきかも浮かばず、結局放置してしまった。旦那の教育が下手でした」と反省を口にしています。
家事・子育ての分担がおかしい…大変なものはママ担当？
『料理もママが担当って、家事分担がおかしくない？ しかも深夜までボイスチャットしながらゲームして、昼間寝ているって……。うるさくて子どもの寝かしつけも大変だろうし、父親としてもどうなの』
これに対し投稿者さんは「朝はおにぎりやパン程度を旦那が用意、昼は各自、夜は私」と説明。さらに「ボイスチャットが本当にうるさい。娘の寝かしつけ中も笑い声が響いて、たまに私に話し掛けてきて困る」と苦笑します。
『昼夜逆転の生活スタイルは、子どもに悪影響。下に見るとかではなく、大人として稚拙すぎてドン引きする』
このような厳しい意見もありました。在宅ワークで家にいるからといって、家のことに時間が取れるわけではないのです。出社して働いているのと同じ。さらに夜、娘さんを寝かしつけた後で仕事をすることもあるという投稿者さん。集中しているときに、旦那さんにボイスチャットの声なのか、話し掛けているのかわからない声掛けをされても困ります。それを指摘したら拗ねる、という旦那さんの態度にもママたちは違和感を覚えたようです。
専業主夫にも息抜きは必要？
一方で専業主婦のママから、旦那さんを擁護する声もありました。
『主婦や主夫だって息抜きは必要。昼寝そのものを責めるのは違うと思う。ただし夜更かししてゲームするから昼寝する、という因果関係があるなら改善が必要』
『料理もさせたら？ 料理以外は普通の専業主婦と変わらないし珍しいことではない』
専業でも家事はたいへんな労力を伴います。昼寝をするママも少なくないのではないでしょうか。でも料理と育児を投稿者さんに任せている旦那さん。ゲーム疲れでの昼寝は少し違うのでしょう。投稿者さんも「たしかに私がやった方が早いからとなんとなく私が担当になった」と認めています。多少至らないところがあっても、目をつむって旦那さんに任せてしまってもよかったのかもしれませんね。
父親の背中をどう見せるか
さらに将来的な視点からは「父親としての姿勢が心配」という声が相次ぎました。
『家事も仕事もしない、態度も悪いとなれば、子どもが父を尊敬するのは難しい。男女どちらが働くかの問題ではなく、家庭を支える姿を見せることが必要』
『在宅勤務でママが家にいるからこそ旦那が甘えている。いっそ昼間はバイトに出てもらったら？ ゲームの時間も減るし、得たお金で料理教室に通えば？』
『家事は得意と言うなら、料理も全部任せればよかった。ママが全部カスタマイズした家でやりにくいなら、旦那仕様に変えてもらえばいい』
旦那さんは料理もほとんどせず子育てもおろそかになって、掃除と洗濯と買いものだけ。ママにとって「別にいなくてもいい気がしてきた」となる前に、旦那さんと家事分担を話し合った方がよさそうです。
多様な家庭のあり方でもイライラは発生する
専業主夫という形態は多様性のひとつとして認められるものの、今回のケースでは夜更かしゲーム、昼寝前提の生活、料理は妻任せといった要素が積み重なり、ママの不満につながりました。息抜きや休息はもちろん必要です。でもそれが家族を支える役割を果たした上での息抜きなのか、自分の楽しみを優先して家庭を後回しにした結果の休息なのかで、意味はまったく違います。
投稿者さんが感じた「一生懸命働いている自分の隣で旦那が寝ているのがツライ」という思いは、ママたちに共感されていました。家庭の形はそれぞれでも、互いの努力や協力する姿勢が見えることが、信頼や尊敬につながるのではないでしょうか。それなのに自分の役割を削り、ゲームに向かう姿はママにとっても子どもにとっても違和感があるでしょう。昼夜逆転してしまえば、家族にすれ違いが起きてしまいます。その前に、短時間でも働きに出るのか、朝きちんと起きて、家事に精を出してもらうのか、夫婦で話し合う頃合いなのかもしれません。