【ヤバ義母VSメロンパンボディ嫁】大きな一歩！今後も一緒にジョギングを＜第18話＞#4コマ母道場
あなたはお義母さんのことを「恥ずかしい！」と感じたことはありますか？ 今回の主人公クミさんは、お義母さんが派手なウェアを着て近所をジョギングするのが恥ずかしいようです。しかしお義母さんはそれが自分の個性だからと気にする様子はありません。一方でクミさんはいつも自分のことを隠すような目立たない服を着ていて……？ お義母さんとのやりとりをとおして、クミさんは自分自身の思いと向き合うことになるのです。
第18話 大きな一歩
【編集部コメント】
クミさんはお義母さんの助けもあり、見事に体重減という結果にたどり着きました。健康的なジョギングを習慣にすることで、クミさんが自分に自信を持って楽しく生活できるといいですよね。お義母さんはズケズケ言うタイプですが、クミさんのことを考えてくれています。これからも２人で楽しくジョギングを続けてほしいですね。頑張れ、クミさん！
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・井伊テレ子
