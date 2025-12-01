任期満了に伴い2026年4月に実施される沼津市長選に現職の頼重秀一市長が、3選を目指し立候補する意思を明らかにしました。頼重市長は住み続けたいまちづくりに向け3期目に取り組む決意を示しました。

【写真を見る】「全身全霊をもって市政運営に取り組む」沼津市・頼重秀一市長が3選出馬を正式表明 鉄道高架事業など実績強調 ＝静岡

＜沼津市 頼重秀一市長＞

「来年、市長選に立候補させていただきたいと考えています。市民の皆様方の先頭に立って、そして全身全霊をもって市政運営に取り組んでまいる、そのような所存でございます」

沼津市の頼重秀一市長は、12月1日の市議会11月定例会で2026年4月に行われる市長選挙に立候補する考えを明らかにしました。

頼重市長は、沼津市出身の57歳。市議を4期務めた後、2018年の市長選で初当選し、前回の2022年は無投票で再選され現在2期目です。

これまでの沼津駅の鉄道高架事業や市制100周年などを実績として振り返り、定住人口を確保できる若者や女性など多くの人に選ばれ、住み続けたいまちづくりに向けて引き続き3期目に取り組む決意を示しました。

これまでに沼津市長選への立候補を表明したのは、現職の頼重市長が初めてです。

沼津市長選は、2026年4月19日に告示され、26日に投開票が行われます。